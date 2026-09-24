SALVADOR
Oito bairros de Salvador terão energia suspensa nesta quarta (24/09)
Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Trechos de oito bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta quinta-feira, 24, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. As regiões serão afetadas entre 9h e 16h.
Nesta fase, entram na lista Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Amaralina, Costa Azul, Itapuã, Jaguaribe e Piatã.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
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Confira trechos afetados:
Rio Vermelho
- Endereços afetados: Rua Macaúbas, 262; Rua Carijós, 275; Rua Carijós, 155; Rua Carijós, 273; Rua Carijós, 247; Rua Carijós, 189; Rua Carijós, 124; Rua Carijós, 83; Rua Carijós, 211; Rua Nelson Gallo, 145; Rua Macaúbas, 160; Rua Carijós, 9; Rua Carijós, 5; Rua Carijós, 41; Rua Macaúbas, 133; Rua Carijós, 54; Rua Carijós, 40; Rua Carijós, 3454; Rua Carijós, 265.
- Horário: das 10h às 12h
- Endereços afetados: Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1440; Avenida Juracy Magalhães Júnior, 99999.
- Horário: das 10h às 16h
- Endereços afetados: Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1440; Avenida Juracy Magalhães Júnior, 99999.
- Horário: das 10h às 16h
Santa Cruz
- Endereços afetados: Rua São Pedro, 9999; Rua São Pedro, 86; Rua São Pedro, 188; Rua Mundo Novo, 1428; Rua Mundo Novo, 9998; Rua São Pedro, 72; Rua São Pedro, 1888; Rua Mundo Novo, 188; Rua da Turquia, 36; Rua São Pedro, 187; Rua São Pedro, 54; Rua São Pedro, 96.
- Horário: das 10h às 16h
Amaralina
- Endereços afetados: Avenida Amaralina, 995; Rua Visconde de Itaboraí, 1157; Rua Visconde de Itaboraí, 928; Rua Visconde de Itaboraí, 1158; Rua Visconde de Itaboraí, 1112; Rua Visconde de Itaboraí, 201; Rua Visconde de Itaboraí, 112; Avenida Amaralina, 2.
- Horário: das 10h às 16h
Costa Azul
- Endereços afetados: Rua Professor Cassilandro Barbuda, 1140; Rua Professor Cassilandro Barbuda, 1016.
- Horário: das 9h às 16h
Nordeste de Amaralina
- Endereços afetados: Rua Reinaldo de Matos, 10; Rua Reinaldo de Matos, 102.
- Horário: das 10h às 12h
- Endereços afetados: Via Sertanejo, 62; Travessa da Fonte, 66; Rua das Fontes, 66; Via Sertanejo, 94.
- Horário: das 10h às 16h
Itapuã
- Endereços afetados: Avenida Dorival Caymmi, 509; Rua Professor Raul Chaves, 139; Rua Professor Raul Chaves, 0; Avenida Octávio Mangabeira, 10601.
- Horário: das 10h às 16h
Jaguaribe
- Endereços afetados: Rua Haeckel José de Almeida, 28; Rua Haeckel José de Almeida, 7; Rua das Mangaloeiras, Loteamento Jardim Jaguaribe, 211; Rua das Mangaloeiras, Loteamento Jardim Jaguaribe, 128; Rua Haeckel José de Almeida, 177; Jardim Jaguaribe, 28; Rua da Fauna, 114; Jardim Jaguaribe, 7; Jardim Jaguaribe, 15; Avenida Octávio Mangabeira, 10319; Rua das Mangaloeiras, Loteamento Jardim Jaguaribe, 9999; Rua Haeckel José de Almeida, 139; Rua das Mangaloeiras, Loteamento Jardim Jaguaribe, 100; Rua Haeckel José de Almeida, 176; Jardim Jaguaribe, 32.
- Horário: das 10h às 16h
Piatã
- Endereços afetados: Rua Deraldo Motta, 40; Rua Professor Raul Chaves, 139; Rua Professor Raul Chaves, 449; Rua da Fauna, 449.
- Horário: das 10h às 16h