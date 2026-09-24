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Feirão de imóveis com entrada a partir de R$ 250 começa nesta quinta

Evento acontece na Avenida Paralela até o domingo, 27

Alice Paulilo
Por
Feirão de imóveis Minha Casa, Minha Vida acontece em Salvador
Feirão de imóveis Minha Casa, Minha Vida acontece em Salvador - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Feirão de imóveis Minha Casa, Minha Vida acontece, em uma nova edição, desta quinta-feira, 24 até o próximo domingo, 27, com entradas a partir de R$ 250 em Salvador. O evento será realizado na sede da empresa IMOB - Inteligência Imobiliária localizada na Rua Luiz Eduardo Magalhães, mais conhecida como Avenida Paralela.

Com mais de 5 mil imóveis disponíveis, a ação promove condições especiais de negociação como parcelamento em até 100 vezes e descontos que podem chegar a R$ 100 mil. As negociações são feitas diretamente com as construtoras participantes.

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Entre as localizações disponíveis há opções em regiões como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari. A maior parte dos imóveis está localizada em condomínios fechados com áreas de lazer.

O imóvel com menor preço anunciado no feirão é o Forte São Marcelo, em Areia Branca, com unidades de dois quartos e 36 m² a partir de R$ 195 mil.

Pré-lançamentos e serviços

Entre os pré-lançamentos estão o Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 340 mil, e o Mood Sol Bahia, em Patamares, com unidades de dois e três quartos a partir de R$ 502.050.

O público também poderá conhecer o Rayz Patamares, localizado atrás da Ferreira Costa da Paralela. O empreendimento oferece apartamentos de dois quartos a partir de R$ 293 mil, além de condições especiais negociadas diretamente com a construtora.

Participam desta edição as construtoras Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i. Para facilitar o acesso, o evento também disponibilizará transporte gratuito por aplicativo.

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Quem estiver interessado em comprar um imóvel poderá ainda realizar análise de crédito no local, com atendimento de correspondentes da Caixa Econômica Federal.

Serviço

  • O que: Feirão Minha Casa, Minha Vida
  • Quando: 24 a 27 de setembro
  • Horário: 8h às 20h
  • Onde: IMOB – Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, entrada antes do Parque de Exposições, Avenida Paralela, Salvador (BA).
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