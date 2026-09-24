Metrô de Salvador terá horário ampliado neste sábado; veja mudanças

O Metrô Bahia terá operação especial neste sábado, 26, para atender ao público do show de Xande de Pilares e Revelação, que será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. O sistema terá o horário de funcionamento ampliado e seguirá em operação até 0h30 de domingo, 27.

A Estação Campo da Pólvora, mais próxima da Arena Fonte Nova, terá embarque liberado entre 0h e 0h30. Nas demais estações do sistema, o acesso nesse período será permitido exclusivamente para desembarque.

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Durante a operação especial, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além do aumento da quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.



A movimentação dos passageiros será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação quando necessário.

Orientações para os passageiros

A orientação é que os passageiros se programem para utilizar o metrô no retorno do evento e fiquem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.

A concessionária também reforça as orientações do Embarque Consciente, como não acessar a via, aguardar o desembarque dos passageiros antes de embarcar, deixar assentos preferenciais e elevadores para quem precisa e utilizar o corrimão ao descer as escadas.

"Grandes shows movimentam a cidade e exigem uma operação de transporte preparada para acompanhar esse fluxo. O sistema metroviário está pronto para receber esse público com uma operação especial, ampliando a mobilidade além de oferecer mais comodidade e segurança para quem escolhe o metrô para chegar ao evento e voltar para casa", disse Maria Eduarda Studart, gerente de terminais e estações do Metrô Bahia.