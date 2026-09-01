Projeto prevê antiga rodoviária de Salvador como Hospital de Regulação

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Uma proposta da Câmera de Vereadores, divulgada na última quarta-feira, 26, prevê que a antiga rodoviária de Salvador se torne o Hospital Estadual de Regulação da Bahia. O projeto está protocolado no Poder Legislativo Municipal, mas é direcionado ao Poder Executivo Estadual, se configurando como uma sugestão institucional.

Com a implantação, o equipamento será direcionado ao atendimento de urgência e emergência, funcionando como a Central Estadual de Regulação de Leitos e Vagas Hospitalares, melhorando o fluxo de pacientes que aguardam atendimento na rede pública de saúde do estado.

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Espaço com localização estratégica

O Projeto de Indicação de número 565/2026 foi documentado e assinado em 12 de agosto deste ano. A defesa é que o espaço da antiga rodoviária de Salvador, localizado em ponto estratégico da cidade, seja direcionado uma unidade de saúde para contribuir com a ampliação da capacidade da rede pública.

O imóvel tem fácil acesso viário pela Avenida Antônio Carlos Magalhães e integração com estações de metrô e terminais de ônibus, condições que favorecem a instalação de um equipamento de saúde de abrangência estadual.

A indicação foi do vereador Sandro Bahiense, o qual indica aos órgãos estaduais competentes, a realização de um estudo técnico de viabilidade para implementação.