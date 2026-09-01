Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Projeto prevê antiga rodoviária de Salvador como Hospital de Regulação

Proposta tramita na Câmara de Vereadores e está direcionada aos órgãos estaduais

Alice Paulilo
Por
A antiga rodoviária de Salvador pode se tornar Hospital Estadual de Regulação
A antiga rodoviária de Salvador pode se tornar Hospital Estadual de Regulação - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Uma proposta da Câmera de Vereadores, divulgada na última quarta-feira, 26, prevê que a antiga rodoviária de Salvador se torne o Hospital Estadual de Regulação da Bahia. O projeto está protocolado no Poder Legislativo Municipal, mas é direcionado ao Poder Executivo Estadual, se configurando como uma sugestão institucional.

Com a implantação, o equipamento será direcionado ao atendimento de urgência e emergência, funcionando como a Central Estadual de Regulação de Leitos e Vagas Hospitalares, melhorando o fluxo de pacientes que aguardam atendimento na rede pública de saúde do estado.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Espaço com localização estratégica

O Projeto de Indicação de número 565/2026 foi documentado e assinado em 12 de agosto deste ano. A defesa é que o espaço da antiga rodoviária de Salvador, localizado em ponto estratégico da cidade, seja direcionado uma unidade de saúde para contribuir com a ampliação da capacidade da rede pública.

Leia Também:

SALVADOR

Salvador tem quatro bairros sem energia nesta terça; veja lista
Salvador tem quatro bairros sem energia nesta terça; veja lista imagem

SALVADOR

Academias ao ar livre de Salvador ganham novo sistema de agendamento
Academias ao ar livre de Salvador ganham novo sistema de agendamento imagem

SALVADOR

Cau Gomez conquista prêmio no maior salão de humor do Brasil
Cau Gomez conquista prêmio no maior salão de humor do Brasil imagem

O imóvel tem fácil acesso viário pela Avenida Antônio Carlos Magalhães e integração com estações de metrô e terminais de ônibus, condições que favorecem a instalação de um equipamento de saúde de abrangência estadual.

A indicação foi do vereador Sandro Bahiense, o qual indica aos órgãos estaduais competentes, a realização de um estudo técnico de viabilidade para implementação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

hospital proposta Salvador

Relacionadas

Mais lidas