Cau Gomez conquista prêmio no maior salão de humor do Brasil

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O artista gráfico Cau Gomez, da equipe do Grupo A TARDE, é um dos vencedores do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, maior evento do gênero do Brasil, que divulgou o resultado da edição 2026 no sábado.

Dono de um traço marcante e que o mantém com premiações constantes dentro e fora do País, Cau desta vez recebeu o Prêmio Câmara de Vereadores do Município de Piracicaba, com uma caricatura da carismática atriz nordestina Tânia Maria, que encantou o mundo ao interpretar Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto.

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“O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é sempre muito marcante e memorável, pois nos surpreende há mais de cinco décadas, sempre com desenhos críticos e bem-humorados a cada edição anual aqui no Brasil”, diz Cau Gomez. “O Salão também tem a capacidade de se regenerar diante das fraturas sociais e estruturais da nossa sociedade, do nosso cotidiano e da nossa humanidade”, avalia.

Charge de Cau Gomez que venceu o prêmio - Foto: Cau Gomez/

“O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é sempre muito marcante”.

Cau Gomez, artista gráfico.

Principais premiados

O Grande Prêmio (Troféu Zélio de Ouro) deste ano ficou com o chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife (PE), na categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana.

O Prêmio Escultura ficou com Rosana Amorim; Prêmio Charge, com Michel Moro (Cuba), Prêmio Cartum, com Quinho; Prêmio Tiras com Evandro Alves; e Prêmio Caricatura para Frank Hoppmann (Alemanha).

Ao todo, o 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba distribui um total de R$ 82.500 para os premiados entre todas as categorias.

A mostra principal exibida pelo concurso gráfico reúne 385 obras inscritas, de 152 artistas de 28 países.