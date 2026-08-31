SALVADOR
Cau Gomez conquista prêmio no maior salão de humor do Brasil
Artista vence com caricatura de Tânia Maria
O artista gráfico Cau Gomez, da equipe do Grupo A TARDE, é um dos vencedores do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, maior evento do gênero do Brasil, que divulgou o resultado da edição 2026 no sábado.
Dono de um traço marcante e que o mantém com premiações constantes dentro e fora do País, Cau desta vez recebeu o Prêmio Câmara de Vereadores do Município de Piracicaba, com uma caricatura da carismática atriz nordestina Tânia Maria, que encantou o mundo ao interpretar Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto.
“O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é sempre muito marcante e memorável, pois nos surpreende há mais de cinco décadas, sempre com desenhos críticos e bem-humorados a cada edição anual aqui no Brasil”, diz Cau Gomez. “O Salão também tem a capacidade de se regenerar diante das fraturas sociais e estruturais da nossa sociedade, do nosso cotidiano e da nossa humanidade”, avalia.
“O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é sempre muito marcante”.
Cau Gomez, artista gráfico.
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Principais premiados
O Grande Prêmio (Troféu Zélio de Ouro) deste ano ficou com o chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife (PE), na categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana.
O Prêmio Escultura ficou com Rosana Amorim; Prêmio Charge, com Michel Moro (Cuba), Prêmio Cartum, com Quinho; Prêmio Tiras com Evandro Alves; e Prêmio Caricatura para Frank Hoppmann (Alemanha).
Ao todo, o 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba distribui um total de R$ 82.500 para os premiados entre todas as categorias.
A mostra principal exibida pelo concurso gráfico reúne 385 obras inscritas, de 152 artistas de 28 países.