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Cau Gomez conquista prêmio no maior salão de humor do Brasil

Artista vence com caricatura de Tânia Maria

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Cau Gomez conquista prêmio no maior salão de humor do Brasil
Foto: Divulgação

O artista gráfico Cau Gomez, da equipe do Grupo A TARDE, é um dos vencedores do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, maior evento do gênero do Brasil, que divulgou o resultado da edição 2026 no sábado.

Dono de um traço marcante e que o mantém com premiações constantes dentro e fora do País, Cau desta vez recebeu o Prêmio Câmara de Vereadores do Município de Piracicaba, com uma caricatura da carismática atriz nordestina Tânia Maria, que encantou o mundo ao interpretar Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto.

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“O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é sempre muito marcante e memorável, pois nos surpreende há mais de cinco décadas, sempre com desenhos críticos e bem-humorados a cada edição anual aqui no Brasil”, diz Cau Gomez. “O Salão também tem a capacidade de se regenerar diante das fraturas sociais e estruturais da nossa sociedade, do nosso cotidiano e da nossa humanidade”, avalia.

Charge de Cau Gomez que venceu o prêmio
Charge de Cau Gomez que venceu o prêmio - Foto: Cau Gomez/

“O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é sempre muito marcante”.

Cau Gomez, artista gráfico.

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Principais premiados

O Grande Prêmio (Troféu Zélio de Ouro) deste ano ficou com o chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife (PE), na categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana.

O Prêmio Escultura ficou com Rosana Amorim; Prêmio Charge, com Michel Moro (Cuba), Prêmio Cartum, com Quinho; Prêmio Tiras com Evandro Alves; e Prêmio Caricatura para Frank Hoppmann (Alemanha).

Ao todo, o 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba distribui um total de R$ 82.500 para os premiados entre todas as categorias.

A mostra principal exibida pelo concurso gráfico reúne 385 obras inscritas, de 152 artistas de 28 países.

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