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Salvador tem quatro bairros sem energia nesta terça; veja lista

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: © Fernando Frazão | Agência Brasil

Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada de fornecimento de energia nesta terça-feira, 1º. No total, serão oito quatro bairros afetados entre 7h e 16h.

Nesta fase, entram na lista São Cristóvão, Itapuã, Jardim Placaford e Piatã.

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De acordo com a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

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Confira trechos afetados:

São Cristóvão

  • Endereços: Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos
  • Horário: 7h às 16h

Itapuã

  • Endereços: Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Entrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Avenida das Dunas, Rua Carlos Drumond De Andrade, Rua Jardim Encantamento Area Ambiental.
  • Horário: 10h às 16h

Jardim Placaford

  • Endereços: Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos, Rua Encontro das Árvores.
  • Horário: 10h às 16h

Piatã

  • Endereços: Rua Camuripeba, Rua Carapeba.
  • Horário: 10h às 16h
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Tags

Energia Elétrica falta de energia Salvador

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