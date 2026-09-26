Deputado morre em acidente ao retornar de compromisso de campanha

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O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado, 26, em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, nas proximidades de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

O carro em que o político viajava bateu na carreta que estava parada na BR-050. De acordo com informações da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton retornava de uma agenda de campanha.

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Conforme relatado pelos agentes do Corpo de Bombeiros, o parlamentar estava estava no banco da frente do carro e ficou preso às ferragens. Ele morreu ainda no local.

Além do deputado, o motorista e o videomaker que acompanhava ele, estavam no veículo. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Chaud Salles, em Cristalina. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Trajetória política

Amilton Filho era natural de Anápolis e começou na política ainda durante a graduação em Direito, na UniEvangélica. Antes de assumir um mandato estadual, trabalhou por dez anos como servidor público de Goiás e foi vereador de Anápolis por duas vezes.

A primeira eleição para a Assembleia Legislativa ocorreu em 2018. Quatro anos depois, em 2022, foi reeleito com 46.556 votos.

Em seu segundo mandato, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. As informações são do G1.