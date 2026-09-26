Zezé Di Camargo usa morte de Rick para fazer campanha política

A morte do cantor Rick, da dupla com Renner, foi mencionada por Zezé Di Camargo durante um show em Cáceres, no Mato Grosso, na noite desta quinta-feira, 24. O que começou como uma homenagem ao artista, que morreu em acidente de helicóptero na segunda-feira, 21, acabou ganhando um tom político e provocou críticas nas redes sociais.

Durante a apresentação, Zezé afirmou que Rick estava “do lado direito de Deus”. Em seguida, ele disse esperar que o Brasil "esteja totalmente do lado direito”.

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Zezé Di Camargo sobre Rick: "Que Deus o tenha em seu lado direito. O lado direito é o lado das coisas boas. O coração está do lado esquerdo, mas quando uma pessoa é do bem a gente fala que é direita. E espero que o Brasil logo esteja do lado direito."



pic.twitter.com/iogn3ArFEl — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 26, 2026

A declaração repercutiu entre internautas, que criticaram a associação entre a morte do cantor e uma manifestação política. Algumas pessoas classificaram a fala como desrespeitosa e uma tentativa de fazer “politicagem” em meio ao luto pela morte de Rick.

Morte de Rick

Rick morreu aos 59 anos após um acidente aéreo ocorrido em Santa Catarina. Zezé Di Camargo era próximo do cantor e havia demonstrado emoção nas homenagens realizadas após a morte do colega.

A fala ocorreu poucos dias depois da tragédia e voltou a colocar Zezé no centro de uma discussão política.

Esta não é a primeira vez que Zezé demonstra que seu posicionamento político está alinhado aos discursos da direita.