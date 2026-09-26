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BEBÊ CARBONIZADO

Câmeras registram homem ateando fogo em lixo onde estava corpo de bebê

Saco com corpo de recém-nascido foi deixado no local pela própria mãe da criança

Andrêzza Moura
Por
Homem ainda não foi identificado
Homem ainda não foi identificado - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança localizadas na quadra 400 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, registraram o exato momento em que um homem, ainda não identificado ateia fogo a um monte de lixo onde estava um saco com o corpo de um recém-nascido.

A criança foi encontrada carbonizada, na manhã desta sexta-feira, 25, por um borracheiro que trabalha na região.

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Nas imagens, o suspeito aparece sem camisa, de bermuda e boné. Era por volta das 3h40, quando ele chegou ao local.

No vídeo, é possível ver o homem colocando outros objetos no lixo, ateando fogo e, em seguida, indo embora. A a polícia apura se ele sabia que havia um recém-nascido no local.

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O saco com o bebê havia sido deixado no lixo cerca de uma hora antes pela própria mãe. A mulher, que não teve o nome revelado, foi presa momentos depois

A causa da morte do recém-nascido ainda não foi estabelecida. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) vai indicar se o bebê estava vivo ou morto quando foi incendiado. As informações são do Metrópoles

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infanticídio mulher mata mulher presa

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