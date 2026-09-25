Suspeito de abusar da enteada tenta fugir da polícia com ajuda da companheira na Bahia

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Um homem de 43 anos foi preso nesta sexta-feira, 25, em Itagibá, no sudoeste da Bahia, investigado por estuprar a enteada desde quando ela ainda era menor de idade. A mãe da jovem, companheira do suspeito, também foi detida sob suspeita de ter conhecimento dos abusos e ser conivente com a situação.

Os dois foram alvos de mandados de prisão preventiva cumpridos pela Polícia Civil. A investigação começou após a própria vítima procurar a polícia e denunciar os abusos, no mês passado. Atualmente com 18 anos, a jovem relatou que os episódios teriam começado antes de ela atingir a maioridade.

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Conforme a Polícia Civil, a mãe sabia dos crimes que teriam sido praticados contra a filha. A participação e a conduta de cada um dos investigados são apuradas no inquérito.

Tentativa de fuga

No momento em que os policiais chegaram para cumprir as ordens judiciais, o homem teria tentado escapar com a ajuda da companheira.

Segundo a polícia, ele também resistiu à prisão e entrou em confronto com os agentes. A mulher, por sua vez, teria tentado esconder o celular do investigado durante a ação.

Apesar da tentativa de fuga, os dois foram capturados e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias das denúncias, definir individualmente as condutas atribuídas aos investigados e reunir os elementos necessários para a conclusão do inquérito.