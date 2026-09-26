Vídeo: Mulher é flagrada com drogas escondidas em estrogonofe na Bahia

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Uma mulher foi presa na sexta-feira, 25, ao tentar entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana, na Bahia, com drogas escondidas em um recipiente com estrogonofe de frango.



Segundo a Polícia Penal, a comida seria entregue ao companheiro dela, que está custodiado no Pavilhão IV da unidade.

Drogas estavam escondidas na comida

Durante a revista, policiais penais encontraram dois embrulhos escondidos em meio ao alimento. O material continha 37 gramas de uma substância análoga à cocaína.

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Na mesma embalagem, também foram localizados outros cinco pacotes com 133 gramas de uma substância análoga à maconha. Todo o material foi apreendido.





Mulher foi levada para delegacia

A mulher foi encaminhada, junto com as drogas apreendidas, para a delegacia de Serrinha, onde o caso será investigado pelas autoridades.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que também será aberto um processo administrativo para apurar se o detento realmente receberia as drogas. Caso a suspeita seja confirmada, os procedimentos cabíveis serão adotados.





Confira o vídeo: