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POLÍCIA

Vídeo: Mulher é flagrada com drogas escondidas em estrogonofe na Bahia

O material continha 37 gramas de uma substância análoga à cocaína

Evellyn Teixeira
Por
Uma mulher foi presa, ao tentar entrar no Conjunto Penal na Bahia, com drogas escondidas em um estrogonofe
Uma mulher foi presa, ao tentar entrar no Conjunto Penal na Bahia, com drogas escondidas em um estrogonofe - Foto: Ascom / Seap

Uma mulher foi presa na sexta-feira, 25, ao tentar entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana, na Bahia, com drogas escondidas em um recipiente com estrogonofe de frango.

Segundo a Polícia Penal, a comida seria entregue ao companheiro dela, que está custodiado no Pavilhão IV da unidade.

Drogas estavam escondidas na comida

Durante a revista, policiais penais encontraram dois embrulhos escondidos em meio ao alimento. O material continha 37 gramas de uma substância análoga à cocaína.

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Na mesma embalagem, também foram localizados outros cinco pacotes com 133 gramas de uma substância análoga à maconha. Todo o material foi apreendido.

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Mulher foi levada para delegacia

A mulher foi encaminhada, junto com as drogas apreendidas, para a delegacia de Serrinha, onde o caso será investigado pelas autoridades.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que também será aberto um processo administrativo para apurar se o detento realmente receberia as drogas. Caso a suspeita seja confirmada, os procedimentos cabíveis serão adotados.

Confira o vídeo:

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