DUPLO HOMICÍDIO
Empresário é morto ao tentar proteger funcionário na Bahia
Atentado deixou dois mortos e um ferido dentro de uma distribuidora de água
Um atentado a tiros em uma distribuidora de água, na região da Grande Gamboa, em Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, deixou duas pessoas mortas e uma ferida, na noite desta sexta-feira, 25.
Informações preliminares apontam que o crime foi praticado por dois homens, ainda não identificados, que chegaram ao local em uma motocicleta. As vítimas trabalhavam na hora carregando água mineral.
Ainda de acordo com relatos, o alvo da dupla era um homem chamado João Paulo. Ele morreu no local.
A outra vítima fatal, de prenome Alberto, seria o dono da distribuidora de água. Ele teria sido baleado ao tentar intervir na ação criminosa.
Ele ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)da região, mas não resistiu aos ferimentos.
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A outra pessoa, que não teve o nome revelado, foi atingida em um dos pé. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dom Antônio Monteiro (HDAM). Não há informações sobre seu estado de saúde.
A Polícia Civil investiga o crime e tenta estabelecer autoria e a motivação. Até este domingo, 27, não havia informações sobre a localização e prisão dos suspeitos. As informações são do Bonfim Hoje.