Empresário é morto ao tentar proteger funcionário na Bahia

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Um atentado a tiros em uma distribuidora de água, na região da Grande Gamboa, em Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, deixou duas pessoas mortas e uma ferida, na noite desta sexta-feira, 25.

Informações preliminares apontam que o crime foi praticado por dois homens, ainda não identificados, que chegaram ao local em uma motocicleta. As vítimas trabalhavam na hora carregando água mineral.

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Ainda de acordo com relatos, o alvo da dupla era um homem chamado João Paulo. Ele morreu no local.

A outra vítima fatal, de prenome Alberto, seria o dono da distribuidora de água. Ele teria sido baleado ao tentar intervir na ação criminosa.

Ele ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)da região, mas não resistiu aos ferimentos.

A outra pessoa, que não teve o nome revelado, foi atingida em um dos pé. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dom Antônio Monteiro (HDAM). Não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil investiga o crime e tenta estabelecer autoria e a motivação. Até este domingo, 27, não havia informações sobre a localização e prisão dos suspeitos. As informações são do Bonfim Hoje.