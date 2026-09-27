Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

DUPLO HOMICÍDIO

Empresário é morto ao tentar proteger funcionário na Bahia

Atentado deixou dois mortos e um ferido dentro de uma distribuidora de água

Andrêzza Moura
Por
Motivação e autoria são investigadas
Motivação e autoria são investigadas - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um atentado a tiros em uma distribuidora de água, na região da Grande Gamboa, em Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, deixou duas pessoas mortas e uma ferida, na noite desta sexta-feira, 25.

Informações preliminares apontam que o crime foi praticado por dois homens, ainda não identificados, que chegaram ao local em uma motocicleta. As vítimas trabalhavam na hora carregando água mineral.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com relatos, o alvo da dupla era um homem chamado João Paulo. Ele morreu no local.

A outra vítima fatal, de prenome Alberto, seria o dono da distribuidora de água. Ele teria sido baleado ao tentar intervir na ação criminosa.

Ele ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

MISTURA INCERTA

Posto é interditado e homens são presos por combustível irregular na Bahia
Posto é interditado e homens são presos por combustível irregular na Bahia imagem

OPERAÇÃO KRONOS

Dupla é presa por crimes sexuais contra criança e adolescente na Bahia
Dupla é presa por crimes sexuais contra criança e adolescente na Bahia imagem

INFANTICÍDIO

Mãe de bebê encontrado carbonizado é solta pela Justiça após audiência
Mãe de bebê encontrado carbonizado é solta pela Justiça após audiência imagem

A outra pessoa, que não teve o nome revelado, foi atingida em um dos pé. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dom Antônio Monteiro (HDAM). Não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil investiga o crime e tenta estabelecer autoria e a motivação. Até este domingo, 27, não havia informações sobre a localização e prisão dos suspeitos. As informações são do Bonfim Hoje.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

duplo assassinato Polícia Civil BA Senhor do Bonfim tentativa homicídio

Relacionadas

Mais lidas