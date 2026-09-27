Posto interditado e homens presos por combustível irregular na Bahia

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Um posto de combustíveis foi interditado, um caminhão foi apreendido e dois homens foram presos em flagrante, neste sábado, 26, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, durante a Operação Mistura Incerta, da Polícia Civil.

A ação teve como principal objetivo conferir a qualidade, a procedência e a regularidade dos combustíveis comercializados em estabelecimentos da cidade. Além disso, a polícia também verificou se as normas que regulamentam o setor estavam sendo cumpridas. Três postos foram fiscalizados.

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Durante o trabalho, as equipes recolheram amostras dos produtos para análises técnicas em laboratório e fizeram verificações metrológicas, fiscais e tributárias.

Notificações e apreensões

Em um dos estabelecimentos visitados, as equipes identificaram a comercialização de diesel fora das especificações. O posto foi interditado e recebeu um auto de infração.

Um caminhão utilizado no transporte irregular de álcool etílico foi apreendido. Os resultados das análises laboratoriais ainda poderão apontar outras infrações.

Além da Polícia Civil, por meio dos investigadores da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), também participaram da operação agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Agência Nacional do Petróleo, da Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) e da Polícia Militar.