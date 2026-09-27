MISTURA INCERTA
Posto interditado e homens presos por combustível irregular na Bahia
Operação também apreendeu caminhão usado no transporte irregular de álcool etílico
Um posto de combustíveis foi interditado, um caminhão foi apreendido e dois homens foram presos em flagrante, neste sábado, 26, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, durante a Operação Mistura Incerta, da Polícia Civil.
A ação teve como principal objetivo conferir a qualidade, a procedência e a regularidade dos combustíveis comercializados em estabelecimentos da cidade. Além disso, a polícia também verificou se as normas que regulamentam o setor estavam sendo cumpridas. Três postos foram fiscalizados.
Durante o trabalho, as equipes recolheram amostras dos produtos para análises técnicas em laboratório e fizeram verificações metrológicas, fiscais e tributárias.
Notificações e apreensões
Em um dos estabelecimentos visitados, as equipes identificaram a comercialização de diesel fora das especificações. O posto foi interditado e recebeu um auto de infração.
Um caminhão utilizado no transporte irregular de álcool etílico foi apreendido. Os resultados das análises laboratoriais ainda poderão apontar outras infrações.
Leia Também:
Além da Polícia Civil, por meio dos investigadores da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), também participaram da operação agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Agência Nacional do Petróleo, da Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) e da Polícia Militar.