Policial penal é preso suspeito de matar a esposa na frente da filha

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O policial penal Felipe Arthur Bugni, de 40 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa, Aline Alves Bugni, de 31, com um disparo na cabeça, na frente da filha, na noite deste domingo, 27, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo uma fonte da Guarda Civil Municipal (GCM), a filha do casal, de 6 anos, teria presenciado o crime. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão entre os dois antes do disparo, em uma casa no bairro Residencial Eldorado.

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O Samu foi acionado, mas Aline já estava morta. A GCM foi chamada porque o policial penal permanecia armado no local. Familiares da vítima também estiveram na residência, e o pai dela teria sido agredido ao confrontar Bugni.

O policial alegou que a esposa teria atentado contra a própria vida. Exames da Polícia Científica devem analisar o trajeto do projétil e esclarecer as circunstâncias da morte. Familiares afirmaram ainda que Aline já havia relatado episódios de violência doméstica.

Bugni passará por audiência de custódia nesta segunda-feira, 28. A Corregedoria da Polícia Penal acompanha o caso. O caso é tratado como morte suspeita.