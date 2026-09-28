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CRIME

Homem é preso por homicídio e prática ilegal de jogos de azar na Bahia

Foram apreendidos diversos itens como cartelas, microfone, aparelho celular e dinheiro em espécie

Alice Paulilo
Por
Homem investigado por homicídio é preso em Banzaê
Homem investigado por homicídio é preso em Banzaê - Foto: Reprodução / Prefeitura Banzaê

Um homem, de 45 anos, foi preso no último domingo, 27, investigado pelo homicídio de João Paulo de Oliveira Neto, no dia 4 de maio de 2026, e pela prática ilegal de jogos de azar. Crime aconteceu na zona rural do município de Banzaê, nordeste da Bahia, onde também foi cumprido o mandado de prisão.

A investigação da Polícia Civil apontou que João Paulo foi agredido fisicamente, o que resultou em sua morte. A apuração ainda está em andamento para esclarecer a dinâmica do crime e a motivação.

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Investigação inclui exploração de jogos de azar

Além disso, diversos itens de exploração de jogos de azar foram apreendidos, como globo e bolas para sorteio, cartelas, microfone, aparelho celular e dinheiro em espécie. Dessa forma, o homem também é investigado por contravenção penal de exploração de jogos de azar.

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O custodiado permanece à disposição da Justiça e o material apreendido foi apresentados à delegacia.

A ação, realizada pela Delegacia Territorial (DT/Banzaê), teve o apoio da 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha e da Polícia Militar.

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Tags

banzaê crime HOMICÍDIO Jogos de azar

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