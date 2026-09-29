Lula cumpre último ato de campanha em Salvador antes do 1º turno

A capital baiana vai receber, nesta terça-feira, 29, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último ato de campanha do também candidato à reeleição na Região Nordeste — esta será a oitava vez, apenas em 2026, que o mandatário cumpre agenda em Salvador.

A partir das 15h13 terá início a concentração da caminhada, que sairá do bairro de Ondina em direção à Barra às 16h, percorrendo o sentido oposto do tradicional circuito Dodô do Carnaval de Salvador.

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Ao lado do presidente estarão o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), além de Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), postulantes ao Senado.

Jerônimo convoca militância

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), fez uma postagem nas redes sociais em que convoca a militância para a mobilização de logo mais.

"A estrela do 13 já está no céu de Salvador e pousa às 15h13 no circuito Ondina-Barra para a Grande Caminhada da Vitória. Lula, eu e todo o time esperamos você lá!", escreveu Jerônimo Rodrigues.

É HOJE! ⭐️



A estrela do 13 já está no céu de Salvador e pousa às 15h13 no circuito Ondina-Barra para a Grande Caminhada da Vitória. Lula, eu e todo o time esperamos você lá! ❤️



📅 Terça-feira, 29/09

⏰ 15h13

📍 Circuito Ondina-Barra, Salvador

🤝🏽 Ponto de encontro: em frente… pic.twitter.com/uvipK5mm1L — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 29, 2026

Rui faz projeção de vitória de Lula já no primeiro turno

Por sua vez, o candidato ao Senado, Rui Costa, afirmou que o fato de a população de Salvador e da Bahia "gostar muito do Lula", vai ser determinante para uma participação grande de público no evento na orla da capital baiana.

“Eu gosto de dar exemplos para que as pessoas não fiquem achando que eu tô elogiando porque ele é do PT. Não, eu tô elogiando porque foi o presidente na história do Brasil que mais investiu na Bahia, que mais cuidou do povo baiano”, afirmou Rui em entrevista à Rádio Educadora FM de Caetité, na manhã desta terça-feira, 29.

Agenda em Fortaleza

Antes de participar da caminhada na capital baiana, Lula vai participar de uma agenda em Fortaleza, na manhã de hoje. A concentração do público ocorreu na Praça da Bandeira, no centro da capital cearense, com o início do ato às 10h.

Ao lado dele, estarão presentes o governador e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT); o ex-chefe do Executivo estadual e ex-ministro da Educação, Camilo Santana (PT); senador Cid Gomes (PSB), candidato à reeleição; e a também candidata ao Senado, Luizianne Lins (REDE).