Lula critica homens por descuido com saúde e relembra Dona Lindu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, durante um comício em Belém, a resistência de homens em realizar exames de próstata. Ao abordar avanços na área da saúde, o petista comparou os cuidados preventivos adotados por homens e mulheres e mencionou a experiência de sua mãe, Dona Lindu, que morreu em decorrência de um câncer uterino.

Durante o discurso na capital paraense, na segunda-feira, 29, o presidente afirmou que os homens costumam evitar o exame de próstata e utilizou uma expressão para caracterizar esse comportamento.

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“Nós, hoje, fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no norte do país. A primeira operação robótica. E por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque", disse Lula.

"As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele”, acrescentou.

Cirurgia robótica como alternativa

Lula também destacou a cirurgia robótica como uma alternativa que, segundo ele, pode reduzir impactos relacionados ao tratamento do câncer de próstata.

“Qual é o milagre do câncer de próstata para o homem perder o medo? É que hoje, com a cirurgia robótica, o homem não vai ter mais incontinência urinária. Não vai precisar usar fralda. Ele volta para casa no mesmo dia ou no dia seguinte”, disse.

Na sequência, o presidente fez outra afirmação sobre os possíveis efeitos do procedimento. “Mais importante: hoje, com operação robótica, não haverá possibilidade de impotência sexual nos homens. Ele pode operar e continuar sendo o mesmo homem que ele era antes”, acrescentou.

Lula afirmou ainda que a cirurgia robótica era, anteriormente, “uma coisa de gente rica, do sul do país”, e citou a ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Presidente visita hospital

Mais cedo, Lula visitou o Hospital São João de Deus, integrante do complexo hospitalar da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, no bairro Umarizal, em Belém.

A estrutura ampliada passou a contar, segundo informações apresentadas durante a agenda, com 514 leitos gerais, 120 leitos de UTI e cuidados intermediários e 23 salas cirúrgicas.

A unidade também ampliou a oferta de equipamentos para diagnóstico e tratamento, incluindo tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética, salas de hemodinâmica e máquinas de hemodiálise.