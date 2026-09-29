Olívia Santana acusa oposição de ocultar bolsonarismo: "Tentam esconder"

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A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), candidata a deputada federal, subiu o tom do discurso político, nesta terça-feira, 29, para defender a participação ativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral baiana.

Para a parlamentar, que esteve no ato com Lula nas ruas da capital baiana, a presença constante do presidente ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) retribui o afeto histórico do eleitorado local e reforça a aliança administrativa entre o estado e a União.

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Olívia afirmou estar convicta de que a Bahia vai voltar a ter papel decisivo nas urnas, ampliando a vantagem de Lula contra o que classifica como "forças do atraso".

"Oposição cínica"

O foco principal das críticas da parlamentar foi a estratégia do grupo de oposição no estado. Olívia adjetivou o bloco como "cinicamente político" por tentar afastar publicamente a imagem do candidato ACM Neto (União Brasil) do Partido Liberal (PL) e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a deputada, há um esforço consciente para omitir essa associação perante o eleitorado, ciente de que a exibição da verdadeira face da coligação provocaria alta rejeição.

"O grupo de oposição é um grupo cínico politicamente, porque eles estão com o que há de pior na política. O PL está com ACM Neto e ele tenta esconder isso, já que sabe que mostrar a cara do PL do jeito que o PL é vai criar uma grande rejeição", disse Olivia.

Estratégia de voto

A deputada sustentou que a população baiana repele a agenda bolsonarista, lembrando o resultado da última eleição presidencial no estado. Diante do desgaste que essa ligação representa, Olívia acusou ACM Neto de arquitetar uma jogada eleitoral para buscar votos entre os simpatizantes de Lula na Bahia.

Ela reforçou que a base governista seguirá atuando para "desmascarar" essas manobras, reiterando que o único candidato verdadeiramente alinhado ao projeto do governo federal é o atual governador Jerônimo Rodrigues.

Na mesma linha, a parlamentar estendeu a defesa aos nomes indicados ao Senado pela coligação governista, citando Rui Costa e Jaques Wagner como os representantes legítimos do projeto no estado.

Críticas a João Roma

A parlamentar direcionou críticas ao ex-ministro João Roma (PL), apontado por ela como a principal liderança do bolsonarismo na Bahia.

Ao comentar o tom das campanhas publicitárias da oposição, a deputada acusou o setor de promover dissimulação e praticar uma política marcada pela agressividade e invasão de instalações públicas, tais como universidades, escolas e postos de saúde.

"Quem conhece sabe que aquilo não é real. João Roma é o maior representante do bolsonarismo na Bahia. Tem que parar de querer enganar o povo enquanto deputados deles invadem universidades e postos de saúde", pontuou.

Olívia concluiu afirmando que o grupo opositor tenta se descolar dessas pautas polêmicas durante o período de propaganda eleitoral, mas garantiu que a base aliada atuará de forma contínua até o dia da votação para expor as contradições da oposição aos eleitores baianos.