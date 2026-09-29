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DESENVOLVIMENTO

Segunda menor cidade do Brasil é considerada a mais desenvolvida

Local é reconhecido por seus avanços ao longo dos últimos anos

Franciely Gomes
Por
A cidade possui pouco mais de 2 mil habitantes
A cidade possui pouco mais de 2 mil habitantes - Foto: Toni Perecin | Prefeitura de Águas de São Pedro

Com apenas 2.780 habitantes, Águas de São Pedro é considerada a cidade mais desenvolvida do Brasil. Conhecida como a segunda menor cidade do país, ela fica localizada no interior de São Paulo e se destaca por seu crescimento em diversas áreas ao longo dos últimos anos.

Os dados foram divulgados no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, de 2025. De acordo com o relatório, a cidade recebeu nota 0,8932, ocupando a primeira posição no ranking nacional de desenvolvimento.

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Em 2026, Águas de São Pedro continuou no topo da lista, conquistando o segundo lugar no ranking de cidades mais inteligentes do Brasil, perdendo apenas para São Caetano do Sul, também em São Paulo.

Dentre os principais índices avaliados estavam: emprego e renda, saúde e educação. A pontuação variou de zero a um, elegendo como o melhor município aquele que se aproximasse do número um.

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Menor território do Brasil

Em território, Águas de São Pedro é a segunda menor cidade do Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é o menor município do estado de São Paulo em extensão, com apenas 3,38 km² de área territorial.

O primeiro lugar fica com Santa Cruz de Minas, cidade de Minas Gerais, que possui 3,56 km². A lista segue com São Caetano do Sul (SP), Poá (SP), Jandira (SP), Nilópolis (RJ), General Maynard (SE) e Taboão da Serra (SP).

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São Paulo Turismo

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