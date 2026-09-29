Beach Club de R$ 4,2 bilhões de Ronaldo está em busca de solteiros

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Solteiros de todo o Brasil podem fazer parte do time de associados do Reserva Beach Club, empreendimento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno em parceria com a BR Soho. Com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 4,2 bilhões, o clube está buscando jovens adultos, sem filhos, para preencher 300 títulos individuais.

Os títulos em questão custam R$ 377 mil, com direito a 10 convidados por mês e acesso às instalações sociais, esportivas e à praia de ondas, que é considerada a maior praia artificial do Brasil.

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Os títulos familiares possuem valores variados. A versão patrimonial custa a partir de R$ 685 mil, com acesso para o titular, cônjuge e dependentes. Já a Cota Galáticos House é a mais VIP do plano, custando R$ 1,175 milhão, e garante passe livre para o members club privativo do tênis e a todas as dependências do complexo.

Quando o Beach Club será inaugurado?

A inauguração do complexo está prevista para o primeiro semestre de 2027. Ele fica localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, municípios de São Paulo, e terá 169 mil m².

Sua estrutura conta com uma praia artificial de 25 mil m², um parque aquático com rio lento e piscina de ondas suaves, espaços de convivência com quadras poliesportivas e um mall a céu aberto de até 5 mil m² de área locável, quatro restaurantes, 12 pontos gastronômicos e lojas de marcas globais.

O Beach Club também conta com o Galáticos House (Ultra VIP), um centro de alta performance em tênis, feito em parceria com Ronaldo, com arena para torneios oficiais do esporte.