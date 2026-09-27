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TURISMO FERROVIÁRIO

Viagem de trem que conquistou milhões ganha novos roteiros; veja

Roteiros combinam viagem ferroviária com gastronomia, hospedagem e diversas atrações

Andrêzza Moura
Por
Primeira viagem turística ocorreu em maio de 1997
Primeira viagem turística ocorreu em maio de 1997 - Foto: Reprodução Exame/ Serra Verde Express

O passeio de trem entre Curitiba e Morretes, no Paraná, deixou de ser apenas uma viagem sobre trilhos e passou a fazer parte de uma experiência turística mais ampla.

Ao longo de quase três décadas, o trajeto ganhou novos roteiros, opções de gastronomia, transporte, hospedagem e atividades para quem decide conhecer a região.

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A primeira viagem turística ocorreu em maio de 1997. Na época, apenas quatro dos 20 vagões disponíveis tinham condições de circular.

De lá para cá, mais de 5 milhões de passageiros já fizeram este percurso. O crescimento do passeio também mudou a forma como a viagem é planejada.

O visitante pode escolher fazer apenas o trajeto ferroviário ou combinar o embarque com refeições, transporte e outros passeios. São 29 roteiros disponíveis no Paraná.

Em Morretes, por exemplo, a chegada do trem pode ser seguida por almoço e visitas a outros pontos turísticos. Há ainda opções que permitem prolongar a viagem até destinos como a Ilha do Mel.

Do embarque ao destino

A experiência começa antes mesmo da chegada ao litoral paranaense. Durante o percurso, os viajantes podem escolher diferentes categorias de viagem, incluindo as litorinas de luxo.

Atualmente, existem pousadas em Morretes e na Ilha do Mel, e já há previsão de ser disponibilizado um novo hotel em Morretes.

Experiência também chegou ao interior de São Paulo

O modelo foi levado para outro trecho ferroviário, entre Itu e Salto, no interior paulista. O Trem da República começou a operar em dezembro de 2020. Em 2025, cerca de 33 mil passageiros fizeram o percurso. Até julho deste ano, foram aproximadamente 25 mil, e a previsão é chegar a 50 mil até o final de 2026.

No trajeto, os visitantes podem encontrar roteiros que combinam a viagem de trem com passeios pelo centro histórico de Itu, atrações turísticas de Salto e refeições.

Em algumas datas, o percurso ganha programações especiais, como viagens temáticas de Halloween, jantares e eventos. As estações também passaram a receber atividades, inclusive casamentos.

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Quando o caminho vira parte do passeio

A expansão dos roteiros mostra uma mudança na própria maneira de consumir o turismo ferroviário.

O trem deixa de ser apenas o meio utilizado para chegar a uma cidade e passa a ser uma das principais atrações do passeio. Em Itu, há planos para a construção de uma pousada.

A iniciativa também vem sendo desenvolvida em projetos de trens turísticos em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. As informações são do exame.

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ferrovia Trem brasileiro Turismo viagem 2026

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