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DIS DO TURISMO

Quanto custa passar um fim de semana nos destinos mais procurados da Bahia?

Visitar praias paradisíacas baianas pode ser mais barato do que parece

Franciely Gomes
Por
Praia da Ribeira, em Itacaré
Praia da Ribeira, em Itacaré - Foto: Elton Andrade | Divulgação

Não é novidade que o turismo é uma das principais atividades econômicas da Bahia. De acordo com dados de um levantamento divulgado pelo Sistema Comércio BA, em parceria com a Fecomércio-SP, o estado faturou R$ 764 milhões só em 2026, crescimento de 9,5% em relação a maio de 2025.

Dentre os destinos mais procurados estão Morro de São Paulo, Itacaré, Costa do Sauípe, Praia do Forte, Trancoso, Boipeba, Caraíva, e Ilhéus, que chamam a atenção por suas praias paradisíacas de água quente.

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Em celebração ao Dia Mundial do Turismo, que é comemorado no dia 27 de setembro, o portal A Tarde separou um guia de valores para quem desejar conhecer a Bahia nas próximas semanas.

Custos nos principais destinos da Bahia

Praia do Forte

Tartarugas indo ao mar na Praia do Forte
Tartarugas indo ao mar na Praia do Forte - Foto: Projeto Tamar | Divulgação

Localizado a cerca de 80 km de Salvador, no litoral norte da Bahia, Praia do Forte é um dos melhores destinos para quem deseja um clima mais tranquilo e em família. Distrito de Mata de São João, o local conta com piscinas naturais, vila gastronômica e atrações turísticas e históricas, como o Projeto Tamar e o Castelo Garcia.

Em períodos de baixa temporada, as hospedagens costumam variar entre R$450 e R$ 1200, em plataformas como Airbnb e Booking. Já nos meses mais disputados do ano, principalmente no verão, os valores chegam a oscilar entre R$ 800 e R$ 2500, a depender da acomodação e quantidade dos hóspedes.

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No quesito transporte, a chegada ao local pode ser feita através de transfers saindo do aeroporto, com corridas que podem custar até R$ 300, ou transportes por aplicativos, que chegam a marca de R$ 150 a corrida.

Quem preferir, também pode optar pelos ônibus da linha Expresso Linha Verde, que saem da rodoviária, passam pelo aeroporto de Salvador e seguem até a vila da Praia do Forte por R$15.

Costa do Sauípe

Complexo hoteleiro em Costa do Sauípe
Complexo hoteleiro em Costa do Sauípe - Foto: Joá Souza (Gov-BA) | Divulgação

Outro destino próximo a Salvador, com uma distância de aproximadamente 76 km do Aeroporto, Costa do Sauípe é conhecido por suas praias paradisíacas. Conhecido como o maior complexo hoteleiro e turístico do Brasil, o distrito de Mata de São João concentra acomodações all inclusive integradas à natureza.

O valor de uma diária nestes resorts costumam variar entre R$ 1.100 a R$ 1.400, em meses de baixa temporada, e R$ 2.200 a R$ 3.000 em períodos de maior procura, como os meses de dezembro a março.

Dentre as opções de lazer estão os passeios ecológicos na Lagoa Timeantube; a Vila Nova da Praia, que reúne restaurantes temáticos, lojas,praça e shows noturnos; e o espaço Toca da Turminha da Zooeira, com recreação monitorada por idade para crianças.

Os melhores meios de acesso à Costa do Sauípe são através de serviços de transfer, aplicativos, táxis ou aluguel de carro. Os valores costumam oscilar entre R$ 160 e R$ 400, a depender do formato escolhido.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo vista de cima
Morro de São Paulo vista de cima - Foto: Abaeté | Divulgação

Com opções de 5 praias de água quente, Morro de São Paulo é um verdadeiro “caribe baiano”. Localizado na Ilha de Tinharé, município de Cairu, Morro está a cerca de 60 km de Salvador em linha reta e possui uma taxa de entrada no valor de R$ 70 por pessoa.

A vila não conta com a presença de carros e seu acesso é feito exclusivamente pelo mar, através de lanchas ou catamarãs, que variam entre R$ 45 e R$ 200. No entanto, a chegada a estas embarcações é feita através de vans e ônibus, que vão até o terminal marítimo e custam aproximadamente R$ 32.

Para aqueles que desejam opções mais rápidas, há também o avião de pequeno porte operado pela Abaeté Aviação, que sai do aeroporto de Salvador e custa a partir de R$ 1.600, reduzindo a duração da viagem para apenas 25 minutos.

Com relação a hospedagem, os valores variam de acordo com a localização e estrutura do local escolhido. Opções no Airbnb e Booking custam em torno de R$ 500 e R$ 700 em baixa temporada, podendo chegar a R$1400 na alta temporada.

Itacaré

Praia em Itacaré Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação Data: 27/07/2019
Praia em Itacaré Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação Data: 27/07/2019 - Foto: Tatiana Azeviche | Divulgação

Localizado mais ao sul da Bahia, na Costa do Cacau, Itacaré é um destino conhecido por unir praias paradisíacas, ondas propícias para surfe e Mata Atlântica preservada. Além de trilhas, vilas gastronômicas e bares à beira-mar.

Para chegar no local, saindo de Salvador, é necessário realizar uma travessia de ferry-boat até a Ilha de Itaparica, que custa R$ 7,20 em dias úteis, e pegar um ônibus ou transfer, que varia entre R$ 75 e R$ 125 por trecho.

As acomodações também variam de preço ao longo das temporadas. Pousadas, hotéis e apartamentos mais simples costumam cobrar entre R$ 364 a R$ 630 por diária, enquanto as hospedagens mais luxuosas variam entre R$ 3.600 a R$ 7.700.

Dentre as principais praias de Itacaré estão Engenhoca, Havaizinho, Camboinha (ou Gamboa) e Itacarezinho, que fazem parte da zona rural. Enquanto as praias da Concha, Coroinha, Resende, Tiririca, Costa e Ribeira ficam na área urbana.

Trancoso

Pousada Tutabel, em Trancoso
Pousada Tutabel, em Trancoso - Foto: Divulgação

Mais um destino do litoral sul da Bahia, Trancoso se destaca por seu clima rústico-chique. Distrito de Porto Seguro, o local conta com um Quadrado Histórico, praça central, que abriga lojas de artesanato, restaurantes e a Igreja de São João Batista.

A principal porta de entrada para Trancoso é o Aeroporto de Porto Seguro, com valores de passagens que variam de acordo com o trecho. Os transfers e carros por aplicativo, saindo do aeroporto,variam entre R$ 160 a R$ 220.

No entanto, é possível chegar ao local de ônibus ou van, saindo de Arraial d'Ajuda, com valores médios de R$ 18,00, e saindo de Porto Seguro para Trancoso, cortando caminho pela balsa.

No quesito hospedagens, pousadas mais simples possuem preço médio de R$ 150 a R$ 350 por diária. Já as mais luxuosas custam de R$ 1.200 a R$ 4.000 por diária.

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Bahia destinos turísticos Hospedagem preços de viagem Turismo

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