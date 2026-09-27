Quanto custa passar um fim de semana nos destinos mais procurados da Bahia?

Não é novidade que o turismo é uma das principais atividades econômicas da Bahia. De acordo com dados de um levantamento divulgado pelo Sistema Comércio BA, em parceria com a Fecomércio-SP, o estado faturou R$ 764 milhões só em 2026, crescimento de 9,5% em relação a maio de 2025.

Dentre os destinos mais procurados estão Morro de São Paulo, Itacaré, Costa do Sauípe, Praia do Forte, Trancoso, Boipeba, Caraíva, e Ilhéus, que chamam a atenção por suas praias paradisíacas de água quente.

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Em celebração ao Dia Mundial do Turismo, que é comemorado no dia 27 de setembro, o portal A Tarde separou um guia de valores para quem desejar conhecer a Bahia nas próximas semanas.

Custos nos principais destinos da Bahia

Praia do Forte

Tartarugas indo ao mar na Praia do Forte - Foto: Projeto Tamar | Divulgação

Localizado a cerca de 80 km de Salvador, no litoral norte da Bahia, Praia do Forte é um dos melhores destinos para quem deseja um clima mais tranquilo e em família. Distrito de Mata de São João, o local conta com piscinas naturais, vila gastronômica e atrações turísticas e históricas, como o Projeto Tamar e o Castelo Garcia.

Em períodos de baixa temporada, as hospedagens costumam variar entre R$450 e R$ 1200, em plataformas como Airbnb e Booking. Já nos meses mais disputados do ano, principalmente no verão, os valores chegam a oscilar entre R$ 800 e R$ 2500, a depender da acomodação e quantidade dos hóspedes.

No quesito transporte, a chegada ao local pode ser feita através de transfers saindo do aeroporto, com corridas que podem custar até R$ 300, ou transportes por aplicativos, que chegam a marca de R$ 150 a corrida.

Quem preferir, também pode optar pelos ônibus da linha Expresso Linha Verde, que saem da rodoviária, passam pelo aeroporto de Salvador e seguem até a vila da Praia do Forte por R$15.

Costa do Sauípe

Complexo hoteleiro em Costa do Sauípe - Foto: Joá Souza (Gov-BA) | Divulgação

Outro destino próximo a Salvador, com uma distância de aproximadamente 76 km do Aeroporto, Costa do Sauípe é conhecido por suas praias paradisíacas. Conhecido como o maior complexo hoteleiro e turístico do Brasil, o distrito de Mata de São João concentra acomodações all inclusive integradas à natureza.

O valor de uma diária nestes resorts costumam variar entre R$ 1.100 a R$ 1.400, em meses de baixa temporada, e R$ 2.200 a R$ 3.000 em períodos de maior procura, como os meses de dezembro a março.

Dentre as opções de lazer estão os passeios ecológicos na Lagoa Timeantube; a Vila Nova da Praia, que reúne restaurantes temáticos, lojas,praça e shows noturnos; e o espaço Toca da Turminha da Zooeira, com recreação monitorada por idade para crianças.

Os melhores meios de acesso à Costa do Sauípe são através de serviços de transfer, aplicativos, táxis ou aluguel de carro. Os valores costumam oscilar entre R$ 160 e R$ 400, a depender do formato escolhido.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo vista de cima - Foto: Abaeté | Divulgação

Com opções de 5 praias de água quente, Morro de São Paulo é um verdadeiro “caribe baiano”. Localizado na Ilha de Tinharé, município de Cairu, Morro está a cerca de 60 km de Salvador em linha reta e possui uma taxa de entrada no valor de R$ 70 por pessoa.

A vila não conta com a presença de carros e seu acesso é feito exclusivamente pelo mar, através de lanchas ou catamarãs, que variam entre R$ 45 e R$ 200. No entanto, a chegada a estas embarcações é feita através de vans e ônibus, que vão até o terminal marítimo e custam aproximadamente R$ 32.

Para aqueles que desejam opções mais rápidas, há também o avião de pequeno porte operado pela Abaeté Aviação, que sai do aeroporto de Salvador e custa a partir de R$ 1.600, reduzindo a duração da viagem para apenas 25 minutos.

Com relação a hospedagem, os valores variam de acordo com a localização e estrutura do local escolhido. Opções no Airbnb e Booking custam em torno de R$ 500 e R$ 700 em baixa temporada, podendo chegar a R$1400 na alta temporada.

Itacaré

Praia em Itacaré Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação Data: 27/07/2019 - Foto: Tatiana Azeviche | Divulgação

Localizado mais ao sul da Bahia, na Costa do Cacau, Itacaré é um destino conhecido por unir praias paradisíacas, ondas propícias para surfe e Mata Atlântica preservada. Além de trilhas, vilas gastronômicas e bares à beira-mar.

Para chegar no local, saindo de Salvador, é necessário realizar uma travessia de ferry-boat até a Ilha de Itaparica, que custa R$ 7,20 em dias úteis, e pegar um ônibus ou transfer, que varia entre R$ 75 e R$ 125 por trecho.

As acomodações também variam de preço ao longo das temporadas. Pousadas, hotéis e apartamentos mais simples costumam cobrar entre R$ 364 a R$ 630 por diária, enquanto as hospedagens mais luxuosas variam entre R$ 3.600 a R$ 7.700.

Dentre as principais praias de Itacaré estão Engenhoca, Havaizinho, Camboinha (ou Gamboa) e Itacarezinho, que fazem parte da zona rural. Enquanto as praias da Concha, Coroinha, Resende, Tiririca, Costa e Ribeira ficam na área urbana.

Trancoso

Pousada Tutabel, em Trancoso - Foto: Divulgação

Mais um destino do litoral sul da Bahia, Trancoso se destaca por seu clima rústico-chique. Distrito de Porto Seguro, o local conta com um Quadrado Histórico, praça central, que abriga lojas de artesanato, restaurantes e a Igreja de São João Batista.

A principal porta de entrada para Trancoso é o Aeroporto de Porto Seguro, com valores de passagens que variam de acordo com o trecho. Os transfers e carros por aplicativo, saindo do aeroporto,variam entre R$ 160 a R$ 220.

No entanto, é possível chegar ao local de ônibus ou van, saindo de Arraial d'Ajuda, com valores médios de R$ 18,00, e saindo de Porto Seguro para Trancoso, cortando caminho pela balsa.

No quesito hospedagens, pousadas mais simples possuem preço médio de R$ 150 a R$ 350 por diária. Já as mais luxuosas custam de R$ 1.200 a R$ 4.000 por diária.