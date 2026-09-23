TURISMO
Resorts famosos no Brasil têm diárias por menos de R$ 600; veja lista
Lista reúne opções em destinos como Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e Santa Catarina
Quem já está pensando nas próximas férias ou naquele feriadão pode encontrar opções de resorts all inclusive a partir de R$ 539 por pessoa. A lista reúne hotéis conhecidos em diferentes destinos brasileiros, com alimentação, bebidas e estrutura de lazer incluídas na hospedagem.
Os valores apresentados são referentes a uma diária para duas pessoas em acomodação dupla, e algumas opções ainda oferecem hospedagem gratuita para crianças, conforme as regras de cada estabelecimento.
Entre as opções estão resorts no litoral da Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, além de alternativas em Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará.
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Costeira Palace, em Natal
Localizado na Via Costeira, em Natal, o Costeira Palace Beach Resort All Inclusive tem acesso direto à praia e fica próximo ao Parque das Dunas e de Ponta Negra.
O resort conta com nove piscinas, academia com vista para o mar, spa, aulas de dança e shows durante a noite. O sistema all inclusive inclui refeições em dois restaurantes e bebidas disponíveis em quatro bares.
A diária aparece na lista por R$ 1.079 para duas pessoas, o que representa cerca de R$ 539 por pessoa. A hospedagem tem nota 8,8.
Thermas All Inclusive, em Minas Gerais
Em Poços de Caldas, o Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas é uma alternativa para quem procura férias em família com alimentação e lazer incluídos.
A estrutura ocupa mais de 150 mil m² e fica no mesmo complexo do parque temático Walter World, que possui atrações como montanha-russa, fliperama e outros brinquedos.
Entre as opções disponíveis estão piscinas climatizadas, quadras, academia, espaço kids, spa, além de um Museu do Exército e de carros antigos. A hospedagem também é elogiada pela comida, limpeza, recreação e atendimento.
A diária parte de R$ 1.151 para duas pessoas, com nota 9,0.
Nauticomar, em Porto Seguro
Na Bahia, o Nauticomar Resort All Inclusive aparece entre as opções da lista com diária a partir de R$ 1.162 para duas pessoas e nota 8,2.
O complexo é dividido entre o edifício principal, próximo à Praia de Taperapuã, e o beach club Paradiso, na Praia do Mutá. O resort oferece transfer entre os dois espaços, além de bangalôs, caiaques e atividades monitoradas.
No clube de praia, os hóspedes também têm acesso a petiscos, almoço e bebidas incluídas.
Ocean Palace, em Natal
Outra opção na capital potiguar é o Ocean Palace All Inclusive Premium, localizado à beira-mar.
O resort oferece diferentes piscinas, espaços infantis, serviço na areia e spa com massagens. A localização também permite combinar os dias de descanso no hotel com passeios pelas atrações de Natal.
A diária aparece por R$ 1.212 para duas pessoas, com nota 8,8.
Porto Seguro Praia Resort
De frente para a Praia de Curuípe, o Porto Seguro Praia Resort é outra alternativa para quem pretende viajar para a Bahia.
O complexo fica a cerca de 5 km do Aeroporto de Porto Seguro e a 4 km da Passarela do Descobrimento. A área de lazer inclui piscinas, parque aquático infantil, brinquedoteca, quadras, arvorismo, escalada e tirolesa.
Os hóspedes ainda podem aproveitar o Clube de Praia João da Sunga e a programação noturna.
A diária parte de R$ 1.319 para duas pessoas, com nota 8,2.
Enotel Porto de Galinhas
Na Praia do Cupe, em Ipojuca, o Enotel All Inclusive Porto de Galinhas é uma opção voltada principalmente para famílias com crianças.
O resort reúne diferentes piscinas, brinquedo aquático, serviço de praia e spa. O sistema all inclusive inclui oito bares e diversos restaurantes, além de jantares temáticos durante a estadia.
A diária está disponível a partir de R$ 1.255 para duas pessoas, com nota 8,4.
Sauipe Mar, na Bahia
Em Mata de São João, o Sauipe Mar Premium – All Inclusive aparece na lista com diária a partir de R$ 1.316 para duas pessoas.
A hospedagem tem nota 8,0.
Fazzenda Park, em Santa Catarina
Para quem prefere trocar o litoral pelo clima de interior, o Fazzenda Park Hotel, em Gaspar, perto de Blumenau, combina a proposta de hotel fazenda com a estrutura de um resort all inclusive.
O espaço oferece piscinas, mini fazenda, campos esportivos, lago, playgrounds, salão de jogos e recreação infantil. Também há passeios a cavalo e de charrete e atividades de contato com os animais.
A diária começa em R$ 1.317 para duas pessoas, com nota 9,4.
Cana Brava, em Ilhéus
Na Bahia, o Cana Brava All Inclusive Resort fica pé na areia, na Praia de Canabrava, em Olivença, distrito de Ilhéus.
Com 70 mil m² de área, o complexo reúne quase 350 acomodações, piscinas, lago, circuito de aventura e espaço infantil. A programação começa pela manhã e segue até a noite.
O sistema all inclusive conta com três restaurantes e sete bares.
A diária parte de R$ 1.503 para duas pessoas, com nota 8,0.
GoldMen Coliseum, no Ceará
Localizado na Praia das Fontes, em Beberibe, o GoldMen Coliseum Beach Hotel – All Inclusive tem acesso direto à areia e fica a aproximadamente 85 km de Fortaleza.
O resort conta com piscinas, fazendinha com animais, recreação infantil e salão de jogos. No sistema all inclusive, são oferecidos pratos da culinária regional, além de petiscos e bebidas ao longo do dia.
A diária aparece por R$ 1.425 para duas pessoas, com nota 8,0.
Salinas Maceió
Um dos resorts mais conhecidos da lista está em Alagoas. O Salinas Maceió All Inclusive Resort fica na Praia de Ipioca, a cerca de meia hora do centro de Maceió.
O complexo é pé na areia e conta com estrutura para famílias, casais e grupos. Para as crianças, há programação especial durante o dia, enquanto hóspedes de até 12 anos não pagam, conforme as condições da hospedagem.
Todas as refeições e bebidas estão incluídas no sistema all inclusive. O resort tem nota 9,4 e aparece com diária a partir de R$ 1.683 para duas pessoas.
Quanto custa viajar para um resort all inclusive?
Os valores da lista variam conforme o resort, mas a seleção mostra que é possível encontrar hospedagens com sistema all inclusive a partir de cerca de R$ 539 por pessoa na diária, considerando o valor para duas pessoas em acomodação dupla.
Como as tarifas podem mudar conforme as datas e condições da hospedagem, é necessário consultar cada oferta antes de fechar a viagem.