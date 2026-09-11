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CUSTO ALTO

Bairro de Salvador entra para os mais caros de todo o Nordeste

O metro quadrado na região custa mais de R$ 13 mil

Franciely Gomes
Por
Prédios na Barra, em Salvador
Prédios na Barra, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Salvador entrou para a lista das cidades com os bairros mais caros do Nordeste. De acordo com dados divulgados no Índice FipeZAP, calculado pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (Zap/VivaReal), a capital baiana possui regiões com o metro quadrado custando mais de R$ 13 mil.

O local mais caro da cidade é a Barra, com valor médio de R$ 13.278/m². A lista segue com Caminho das Árvores (R$ 11.360/m²), Ondina (R$ 10.984/m²), Rio Vermelho (R$ 9.969/m²) e Brotas (R$ 9.923/m²).

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Os números ainda mostram que Salvador sofreu um crescimento expressivo nos últimos 12 meses, onde o metro quadrado saltou para 11,2%, a maior valorização dentre as cidades analisadas no estudo.

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Bairro mais caro do Nordeste

No ranking nordestino, Maceió é quem ocupa o primeiro lugar, com o bairro Pajuçara, que tem o metro quadrado Pajuçara custando R$ 13,9 mil. A lista ainda segue com São Luís do Maranhão e Fortaleza.

Confira a lista completa:

  1. Pajuçara / Maceió (AL) - R$ 13.909
  2. Ponta D’Areia / São Luís (MA) - R$ 13.532
  3. São Marcos / São Luís (MA) - R$ 13.387
  4. Barra / Salvador (BA) - R$ 13.278
  5. Ponta do Farol / São Luís (MA) - R$ 12.949
  6. Meireles / Fortaleza (CE) - R$ 12.937
  7. Cabo Branco / João Pessoa (PB) - R$ 12.700
  8. Aldeota / Fortaleza (CE) - R$ 11.712
  9. Ponta Verde / Maceió (AL) - R$ 11.551
  10. Jacarecica / Maceió (AL) - R$ 11.436
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Nordeste Salvador Turismo

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