Bairro de Salvador entra para os mais caros de todo o Nordeste

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Salvador entrou para a lista das cidades com os bairros mais caros do Nordeste. De acordo com dados divulgados no Índice FipeZAP, calculado pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (Zap/VivaReal), a capital baiana possui regiões com o metro quadrado custando mais de R$ 13 mil.

O local mais caro da cidade é a Barra, com valor médio de R$ 13.278/m². A lista segue com Caminho das Árvores (R$ 11.360/m²), Ondina (R$ 10.984/m²), Rio Vermelho (R$ 9.969/m²) e Brotas (R$ 9.923/m²).

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Os números ainda mostram que Salvador sofreu um crescimento expressivo nos últimos 12 meses, onde o metro quadrado saltou para 11,2%, a maior valorização dentre as cidades analisadas no estudo.

Bairro mais caro do Nordeste

No ranking nordestino, Maceió é quem ocupa o primeiro lugar, com o bairro Pajuçara, que tem o metro quadrado Pajuçara custando R$ 13,9 mil. A lista ainda segue com São Luís do Maranhão e Fortaleza.

Confira a lista completa: