Bahia lidera turismo no Brasil com alta de 5,9% em 2026

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A Bahia lidera o crescimento do turismo no Brasil em 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor acumula alta de 5,9% no ano, enquanto o desempenho nacional registra queda de 1%.

O resultado mantém uma sequência de avanços do turismo baiano iniciada em agosto de 2021, período que corresponde a 60 meses de crescimento contínuo, de acordo com os dados analisados.

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Bahia cresce nove vezes mais que o país

No acumulado dos últimos 12 meses, o desempenho também coloca a Bahia na liderança nacional. As atividades turísticas no estado registraram crescimento de 5,6%, enquanto a média brasileira ficou em 0,6%.

O resultado baiano é, portanto, nove vezes superior ao registrado no país no mesmo período.

A diferença também aparece no recorte mensal. Em julho de 2026, o volume de serviços ligados ao turismo na Bahia aumentou 18,6% em relação ao mesmo mês de 2025. Foi a maior alta registrada entre os estados.

No Brasil, o desempenho foi oposto: o volume de atividades turísticas apresentou queda de 1,6% na comparação anual.

Ações incluem infraestrutura e novos voos

Para a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), o desempenho é resultado de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do setor, com participação de diferentes agentes da cadeia turística.

Entre as iniciativas estão obras de infraestrutura turística, promoção dos destinos baianos no Brasil e no exterior, capacitação profissional, qualificação dos serviços e atração de novos voos e eventos corporativos.

Segundo a pasta, informações de entidades ligadas à indústria de viagens apontam para a possibilidade de manutenção da liderança da Bahia no turismo brasileiro durante a alta temporada.

A expectativa da Setur-BA é de que o estado alcance novos recordes na atração de visitantes nos próximos meses.