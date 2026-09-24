Cidade baiana entra na disputa de melhor vila turística do mundo

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Lençóis pode receber o selo de “Melhores Vilas Turísticas do Mundo”, concedido pela ONU Turismo. A cidade foi escolhida pára representar a Bahia na disputa pelo título, juntamente com outros sete destinos brasileiros.

O resultado será divulgado em dezembro deste ano, em uma cerimônia realizada em Buenos Aires, na Argentina. A premiação é considerada como um dos principais reconhecimentos internacionais voltados ao turismo sustentável.

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Ao todo, 10 municípios se inscreveram na seleção, que foi feita pelo Ministério do Turismo. Além de Lençóis, os escolhidos foram: Araçá (Porto Belo/SC); Conceição de Ibitipoca (Lima Duarte/MG); Delfinópolis (MG); Holambra (SP); São José do Barreiro (SP) e Vila Flores (RS).

Nesta edição, 261 cidades do mundo estão em busca do reconhecimento internacional. Dentre os critérios avaliados para a premiação, estão a preservação do patrimônio cultural e natural, o compromisso com a sustentabilidade e a promoção do desenvolvimento das comunidades locais.

Destaque de Lençóis

Localizada na Chapada Diamantina, Lençóis se destaca por suas belezas naturais e históricas, como as construções do século XIX ligadas ao ciclo da mineração de diamantes.

A cidade também faz parte da Área de Proteção Ambiental Marimbus-Iraquara e abriga o Parque Natural Municipal da Muritiba, que protege a bacia do Rio Lençóis e outros pontos turísticos.