Cidade da Bahia transforma jacarés em atração turística

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Uma cidade do interior da Bahia resolveu inovar em sua atração turística. Localizada a 600 km de Salvador, capital do estado, Caculé tem atraído visitantes devido a sua grande quantidade de jacarés da espécie papo-amarelo que vivem na lagoa local.

Os animais podem atingir 100 quilos e três metros de comprimento. Eles se alimentam pequenos animais aquáticos e costumam aparecer durante os meses quentes e chuvosos, explorando áreas ao redor.

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Não há registros de ataques a moradores da região, que somam mais de 22 mil. No entanto, eles alertam que turistas interajam com eles apenas de longe, apenas observando e sem tentar tocá-los.

Origem dos jacarés

Não há uma informação científica sobre a origem dos jacarés em Caculé. Moradores criaram uma série de teorias para justificar a presença dos animais na pequena cidade do interior baianos.

Dentre as principais teorias estão relatos de migração dos jacarés via rio e histórias de introdução por pescadores do Rio São Francisco.