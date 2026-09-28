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ZOOLÓGICO ABERTO

Cidade da Bahia transforma jacarés em atração turística

Local recebe visitantes que querem ver os répteis

Franciely Gomes
Por
Os animais costumam ser vistos no rio da cidade
Os animais costumam ser vistos no rio da cidade - Foto: Ilustrativa | Magnific

Uma cidade do interior da Bahia resolveu inovar em sua atração turística. Localizada a 600 km de Salvador, capital do estado, Caculé tem atraído visitantes devido a sua grande quantidade de jacarés da espécie papo-amarelo que vivem na lagoa local.

Os animais podem atingir 100 quilos e três metros de comprimento. Eles se alimentam pequenos animais aquáticos e costumam aparecer durante os meses quentes e chuvosos, explorando áreas ao redor.

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Não há registros de ataques a moradores da região, que somam mais de 22 mil. No entanto, eles alertam que turistas interajam com eles apenas de longe, apenas observando e sem tentar tocá-los.

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Origem dos jacarés

Não há uma informação científica sobre a origem dos jacarés em Caculé. Moradores criaram uma série de teorias para justificar a presença dos animais na pequena cidade do interior baianos.

Dentre as principais teorias estão relatos de migração dos jacarés via rio e histórias de introdução por pescadores do Rio São Francisco.

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Bahia Caculé Turismo

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