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LUXO

Salvador aparece no topo em ranking sobre turismo de luxo

Outros destinos da Bahia também aparecem entre os destinos mais procurados

Franciely Gomes
Por
Sauipe Mar Premium – All Inclusive, na Bahia
Sauipe Mar Premium – All Inclusive, na Bahia - Foto: Divulgação

Salvador é uma das cidades mais aclamadas quando se trata de turismo de luxo. A capital baiana aparece no topo entre os destinos mais procurados pelas operadoras do segmento, e pelos próprios turistas.

De acordo com dados divulgados no Anuário BLTA 2026, elaborado pela Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) com o Centro Universitário Senac, Salvador foi citada por 16% dos associados das operadoras de turismo de luxo. A cidade só perde para Rio de Janeiro (51%), Foz do Iguaçu (40%), Pantanal (24%) e Maranhão (19%).

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O litoral baiano também aparece na lista, sendo citado por 17% dos 71 associados. Dentre os destinos mais procurados estão Praia do Forte, Morro de São Paulo, Boipeba, Trancoso, Arraial d'Ajuda e Caraíva.

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Durante o levantamento, a BLTA avaliou 63 hospedagens de luxo com taxa de ocupação de 50%, tais como hotéis, pousadas, lodges e resorts. Além dos serviços tradicionais, foram avaliados também integrações entre transporte, receptivo, guias, restaurantes e demais serviços.

Ao todo, o turismo de luxo brasileiro movimentou R$ 3,34 bilhões em 2025 no Brasil, 0,8% a mais do que em 2024. O ticket médio diário de gasto por brasileiros chegou a R$ 16.524, enquanto o dos turistas internacionais chegou a R$ 21.216.

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Salvador Turismo

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