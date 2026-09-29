Lídice crava vitória de Jerônimo Rodrigues no 1º turno

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A deputada federal Lídice da Mata (PSB) cravou, em entrevista ao portal A TARDE, nesta terça-feira, 29, a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no primeiro turno, no próximo domingo, 4.

Lídice apontou o que considerou uma “pesquisa popular”, com os atos de campanha de Jerônimo nas cidades do interior. A declaração ocorreu na concentração do ato liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador, nas ruas da Barra.

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"Nós temos a pesquisa popular, em cada município. Depois, nós temos as nossas pesquisas internas, que mostram a nossa vitória, em distância com o segundo candidato. Nós achamos que vai dar no primeiro turno", afirmou.

Avanço de Jerônimo em Salvador

Lídice ainda falou, em conversa com a imprensa, que acredita no avanço dos números de Jerônimo em Salvador, reduto histórico do grupo de oposição no estado, e na Região Metropolitana.

"Quem vai para cada cidade pode ver acontecendo a presença de Jerônimo na frente de Neto, porque no interior Jerônimo vem muito forte, muito forte. E na região metropolitana ele tem uma mudança, um crescimento maior, inclusive em Salvador. Basta ver todo o benefício que está acontecendo no Subúrbio Ferroviário e outros lugares da cidade", pontuou.