Jerônimo reúne 70 entidades de servidores e defende papel do Estado

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O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu, nesta terça-feira, 29, com mais de 70 representantes de associações e sindicatos do funcionalismo público da Bahia.

O encontro, realizado na capital baiana, antecede o ato de campanha agendado para a tarde desta terça-feira, 29, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual reforçou a defesa de um modelo de gestão voltado à manutenção de direitos sociais e à presença ativa do Poder Público.

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Diante de lideranças das áreas de saúde, educação e segurança pública, Jerônimo — que é professor universitário — enfatizou a importância das políticas públicas federais no acesso à água, energia elétrica, moradia e ensino.

De acordo com o Chefe do Executivo, os avanços sociais no estado tiveram início na gestão de Jaques Wagner, prosseguiram com Rui Costa e ganham continuidade em seu mandato.

“De onde eu vim, da roça, a gente não imaginava que um governo pudesse dar casa boa para as pessoas. Não entrava na nossa cabeça que isso era obrigação do Estado”, declarou o governador. “Se não tem condições de ter uma casa ou água encanada, é obrigação do Estado garantir.”

Disputa de projetos

O ato contou com as presenças dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, além do vice-governador Geraldo Júnior. Ao avaliar o cenário político nacional, Jerônimo polarizou a disputa entre dois modelos de governança.

“Está muito claro que temos dois projetos apresentados: um que fortalece o Estado presente na vida da gente e outro que fica à espreita, como foi o governo Bolsonaro, que atuou contra os trabalhadores e acabou com ministérios”, pontuou.

A poucos dias da votação, representantes classistas declararam apoio ao candidato, que se comprometeu a manter o diálogo permanente com as categorias em eventual segundo mandato.

A agenda do candidato na capital culmina com uma caminhada entre os bairros de Ondina e Barra, ao lado de Lula, Rui Costa e Jaques Wagner.