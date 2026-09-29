Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ATO DE CAMPANHA

Jerônimo reúne 70 entidades de servidores e defende papel do Estado

Às vésperas de caminhada com Lula na capital, governador defende legado de gestões do PT

Rodrigo Tardio
Por
Jerônimo enfatizou importância das políticas públicas federais
Jerônimo enfatizou importância das políticas públicas federais - Foto: Matheus | Landim
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu, nesta terça-feira, 29, com mais de 70 representantes de associações e sindicatos do funcionalismo público da Bahia.

O encontro, realizado na capital baiana, antecede o ato de campanha agendado para a tarde desta terça-feira, 29, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual reforçou a defesa de um modelo de gestão voltado à manutenção de direitos sociais e à presença ativa do Poder Público.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Diante de lideranças das áreas de saúde, educação e segurança pública, Jerônimo — que é professor universitário — enfatizou a importância das políticas públicas federais no acesso à água, energia elétrica, moradia e ensino.

De acordo com o Chefe do Executivo, os avanços sociais no estado tiveram início na gestão de Jaques Wagner, prosseguiram com Rui Costa e ganham continuidade em seu mandato.

“De onde eu vim, da roça, a gente não imaginava que um governo pudesse dar casa boa para as pessoas. Não entrava na nossa cabeça que isso era obrigação do Estado”, declarou o governador. “Se não tem condições de ter uma casa ou água encanada, é obrigação do Estado garantir.”

Leia Também:

MÁ-FÉ

Taxista cobra R$ 30 mil de argentino por viagem de R$ 30: "Gorjeta"
Taxista cobra R$ 30 mil de argentino por viagem de R$ 30: "Gorjeta" imagem

INTERVENÇÃO

Roberta Roma realiza novo cateterismo e segue estável em UTI
Roberta Roma realiza novo cateterismo e segue estável em UTI imagem

IMPASSE

Dino envia ao plenário do STF caso sobre Nossa Senhora Aparecida
Dino envia ao plenário do STF caso sobre Nossa Senhora Aparecida imagem

Disputa de projetos

O ato contou com as presenças dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, além do vice-governador Geraldo Júnior. Ao avaliar o cenário político nacional, Jerônimo polarizou a disputa entre dois modelos de governança.

“Está muito claro que temos dois projetos apresentados: um que fortalece o Estado presente na vida da gente e outro que fica à espreita, como foi o governo Bolsonaro, que atuou contra os trabalhadores e acabou com ministérios”, pontuou.

A poucos dias da votação, representantes classistas declararam apoio ao candidato, que se comprometeu a manter o diálogo permanente com as categorias em eventual segundo mandato.

A agenda do candidato na capital culmina com uma caminhada entre os bairros de Ondina e Barra, ao lado de Lula, Rui Costa e Jaques Wagner.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

candidatos ao Senado direitos sociais Gestão Estadual Jerônimo Rodrigues políticas públicas Reeleição Bahia

Relacionadas

Mais lidas