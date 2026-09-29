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HOME > POLÍTICA

MÁ-FÉ

Taxista cobra R$ 30 mil de argentino por viagem de R$ 30 "gorjeta"

Vítima do golpe, torcedor argentino recuperou apenas parte do dinheiro

Rodrigo Tardio
Por
Suspeito alegou ter pensado que quantia extra se tratava de uma gorjeta
Suspeito alegou ter pensado que quantia extra se tratava de uma gorjeta - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A Polícia Civil de São Paulo, indiciou por estelionato um taxista acusado de cobrar R$ 30 mil por um trajeto que custava 30 reais.

A vítima, um turista argentino que veio à capital com o filho para assistir a uma partida da Copa Sul-Americana, só percebeu a fraude após desembarcar do veículo.

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​O caso ocorreu no último dia 15 de setembro, durante um percurso de cerca de 14 km entre o bairro do Morumbi e o Museu do Futebol, no Pacaembu .

Má-fe

De acordo com a investigação, o motorista agiu de má-fé ao solicitar o celular do passageiro e digitar pessoalmente a quantia exorbitante para efetuar a transferência digital.

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​Sem obter resposta ao tentar contato direto com o condutor, a vítima procurou a delegacia no dia seguinte.

Localizado pelas autoridades, o suspeito alegou ter pensado que a quantia extra se tratava de uma gorjeta e afirmou já ter gasto o montante.

Ironia

Ao ser alertado de que responderia criminalmente, o homem ironizou a polícia. Até o momento, o investigado devolveu aproximadamente R$ 9 mil ao passageiro.

O celular e a máquina de cartões do suspeito foram apreendidos e passarão por perícia para apurar se ele cometeu fraudes semelhantes com outros clientes.

A identidade do taxista não foi divulgada pelas autoridades.

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