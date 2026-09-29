Taxista cobra R$ 30 mil de argentino por viagem de R$ 30 "gorjeta"

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A Polícia Civil de São Paulo, indiciou por estelionato um taxista acusado de cobrar R$ 30 mil por um trajeto que custava 30 reais.

A vítima, um turista argentino que veio à capital com o filho para assistir a uma partida da Copa Sul-Americana, só percebeu a fraude após desembarcar do veículo.

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​O caso ocorreu no último dia 15 de setembro, durante um percurso de cerca de 14 km entre o bairro do Morumbi e o Museu do Futebol, no Pacaembu .

Má-fe

De acordo com a investigação, o motorista agiu de má-fé ao solicitar o celular do passageiro e digitar pessoalmente a quantia exorbitante para efetuar a transferência digital.

​Sem obter resposta ao tentar contato direto com o condutor, a vítima procurou a delegacia no dia seguinte.

Localizado pelas autoridades, o suspeito alegou ter pensado que a quantia extra se tratava de uma gorjeta e afirmou já ter gasto o montante.

Ironia

Ao ser alertado de que responderia criminalmente, o homem ironizou a polícia. Até o momento, o investigado devolveu aproximadamente R$ 9 mil ao passageiro.

O celular e a máquina de cartões do suspeito foram apreendidos e passarão por perícia para apurar se ele cometeu fraudes semelhantes com outros clientes.

A identidade do taxista não foi divulgada pelas autoridades.