Amigo de Flávio Bolsonaro apostou R$ 5 bi em bet e pediu devolução

O advogado Willer Tomaz apostou quase R$ 5 bilhões em jogos de azar online ao longo do ano de 2025. O defensor realizou as apostas na plataforma Blaze — conhecida por ser um cassino digital — e procurou a Justiça para reaver os valores após alegar que a empresa burlou as regras do jogo para lucrar com seu suposto vício em apostas.

De acordo com reportagem do Metrópoles, Tomaz movimentou cerca de R$ 10 bilhões entre ganhos e perdas, registrando um prejuízo de R$ 163 milhões. O valor corresponder a metade do lucro que a Blaze registrou ter enviado para um paraíso fiscal, a ilha de Man. Conforme a matéria, boa parte das transações acontecia em desacordo com a regulamentação federal, por um combinado entre ele e a Blaze.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tomaz ficou conhecido após ser alvo de uma operação da Polícia Federal no início de agosto, dentro das investigações que apuram fraudes bilionárias no pagamento de benefícios do INSS. O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), já declarou que tem amizade “legítima” com o advogado.

Além de uma amizade mantida há anos, os dois viajaram juntos, compartilham relações profissionais e tiveram conexão envolvendo um imóvel utilizado por Flávio durante a campanha.

Apostas durante viagem

A reportagem apontou que Willer apostava durante períodos relativamente curtos do dia, mas sempre em valores fora da realidade de um brasileiro médio. No dia 29 de julho, por exemplo, jogou das 2h às 4h. Nesse intervalo, fez 11 depósitos de R$ 100 mil cada e perdeu tudo após centenas de giros de roleta com apostas sempre acima de R$ 50 mil.

A rotina seguiu em 2026. Na manhã de 19 de janeiro, depositou R$ 500 mil na Blaze e, depois de meia hora jogando on-line, sacou R$ 1 milhão fracionado em dez vezes. À tarde, ganhou um bônus de fidelidade de R$ 325 mil, que torrou em cinco minutos. À noite, o lucro da manhã se reverteu em perdas de R$ 725 mil.

Naquele dia, Willer voou de volta dos Estados Unidos ao Brasil, dando carona a Flávio em seu jatinho. A aeronave também pertencia ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Escândalo do INSS

Em relatório da Polícia Federal que embasou operação do último dia 4 de agosto, Willer foi apontado como “verdadeiro hub financeiro, patrimonial e logístico” de investigados pela Máfia do INSS.

Três dias antes da operação que o teve como alvo, o advogado ingressou com uma ação contra a Blaze na 44ª Vara Cível de São Paulo, com um inusitado pedido de reparação pelas perdas de R$ 163 milhões com jogos on-line em um ano.

No processo, Willer mostra que a relação continuada o levou a uma das escalas mais altas do programa de fidelidade da Blaze: o nível 171.