'Prostitutas' e Rolex de R$ 300 mil: mensagens expõem segredos de Flávio Bolsonaro

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), teria participado de festas privadas com garotas de programa organizadas pelo ex-sócio Alexandre Ferreira Dias Santini, segundo reportagem publicada pelo site PlatôBR nesta terça-feira, 29.

De acordo com a publicação, parte dos encontros teria ocorrido em hotéis de luxo no Rio de Janeiro, incluindo o Grand Hyatt, na Barra da Tijuca.

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O ex-sócio guardou mensagens, fotos, áudios e documentos relacionados às festas e teria usado esse material durante uma disputa financeira com Flávio.

Além dos relatos sobre as festas, a publicação descreve outros episódios envolvendo presentes de alto valor, despesas pessoais, relações com lobistas e uma tentativa de intermediação de interesses privados no gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A amizade entre Flávio e Alexandre Santini ia bem até a campanha eleitoral de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) tentou, sem sucesso, ser reeleito presidente. O rompimento se deu por dinheiro.

Entenda o que a reportagem revela sobre o caso:

Festas com garotas de programa

Segundo o PlatôBR, Alexandre Santini teria atuado durante anos como uma espécie de administrador de despesas de Flávio e também organizado encontros privados com garotas de programa.

O site afirma ter tido acesso a mensagens trocadas entre Santini e uma agenciadora no Rio de Janeiro. Em uma delas, o ex-sócio teria combinado uma nova festa com a participação de Flávio e outros amigos e pedido que a organização fosse mantida em sigilo por causa do período eleitoral.

A publicação afirma ainda que Santini guardou fotos dos encontros, algumas consideradas impublicáveis pelo próprio site. Parte desse material teria sido apresentada à mulher de Flávio, a dentista Fernanda Bolsonaro, o que teria gerado uma crise no casamento.

candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Vittor Sales | Flickr | Flávio Bolsonaro

Depois do episódio, Flávio teria enviado mensagens a Santini pedindo que ele se afastasse de Fernanda. Em uma das mensagens, reproduzida pelo PlatôBR, Flávio afirma ter se arrependido de “muitas escolhas erradas” e diz que não pretendia repetir esses erros com a família.

Disputa por R$ 1,4 milhão

O conflito entre os dois ex-sócios teria começado após o encerramento da sociedade em uma franquia da Kopenhagen, que Flávio e Santini mantinham na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o PlatôBR, Santini afirmava ter valores a receber do senador referentes à empresa. Em setembro de 2023, ele teria enviado ao gabinete de Flávio uma notificação extrajudicial cobrando R$ 1,4 milhão.

Crise entre Flávio Bolsonaro e ex-amigo escancara passado de Flávio Bolsonaro - Foto: Charles Vieira | Flickr | Flávio Bolsonaro

O documento, segundo a reportagem, tratava dos investimentos feitos na empresa e mencionava que Flávio teria colocado R$ 200 mil em dinheiro vivo no negócio.

O PlatôBR afirma que Flávio não respondeu à notificação. Durante o conflito, Santini também teria publicado nas redes sociais mensagens sugerindo que poderia revelar informações sobre o ex-sócio.

Advogado entra nas negociações

Na tentativa de solucionar a disputa, o escritório do advogado Willer Tomaz teria sido acionado para negociar com Santini, segundo a reportagem.

O ex-sócio teria informado a Fernanda Bolsonaro que os advogados de Tomaz o haviam procurado em nome de Flávio para tratar do acordo financeiro.

As negociações, porém, não teriam avançado naquele momento. O PlatôBR também relata a proximidade de Tomaz com Flávio e menciona outros episódios envolvendo o advogado, como sua prisão em 2017 em uma operação relacionada ao caso JBS e sua investigação no caso das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Rolex de R$ 305 mil

Outro episódio relatado pelo PlatôBR ocorreu em fevereiro de 2022 e envolve um relógio Rolex comprado para Flávio Bolsonaro por Alan Belaciano, advogado e amigo do senador.

Segundo a reportagem, o relógio, um Rolex Submariner Date de ouro branco, foi comprado em Brasília por R$ 305 mil. A nota fiscal teria sido emitida em nome de Belaciano.

Foto ilustrativa de possível modelo do relógio - Foto: Reprodução | Site Rolex

O site afirma que mensagens guardadas por Santini indicariam que, embora o pagamento tenha sido feito pelo advogado, o presente seria destinado a Flávio.

Intermediação no gabinete de Kassio Nunes Marques

Um dos pontos mais sensíveis revelados pelo PlatôBR envolve o ministro Kassio Nunes Marques, do STF.

Segundo a reportagem, Santini teria enviado uma mensagem a Flávio no fim de 2023 mencionando que o senador havia tratado diretamente com Kassio sobre os interesses de um cliente que tinha um processo no gabinete do ministro.

Ministro Kassio Nunes Marques presidindo o TSE - Foto: Antonio Augusto | TSE

O cliente, de acordo com o site, estaria sendo representado por Alan Belaciano. Santini também teria afirmado que um jantar havia sido marcado na casa de Flávio para tratar do assunto, com a participação do chefe de gabinete do ministro.

A reportagem afirma que, depois dessa mensagem, Flávio aceitou conversar pessoalmente com Santini. Os dois teriam marcado uma reunião no gabinete do senador.