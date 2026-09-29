Flávio Bolsonaro quer Moraes longe de investigações no STF

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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, tem procurado ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir como poderá ser a relação entre um eventual governo do candidato e a Corte.

O congressista se reuniu nas últimas semanas com o decano do STF, Gilmar Mendes, e com o ministro Luiz Fux, segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo. O senador também estaria articulando um encontro com o presidente da Corte, Edson Fachin.

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Nas conversas, de acordo com a publicação, Marinho teria sinalizado que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro não seria acompanhada de um “espírito de revanchismo” contra o Supremo.

O coordenador também teria indicado que mudanças estruturais na Corte, como o aumento do número de ministros, não fariam parte dos planos de um eventual governo de Flávio.

Campanha espera gestos do Supremo

Ainda segundo a apuração, Marinho teria levado aos ministros a expectativa de que o STF adote alguns “gestos” em relação ao grupo político, entre eles o arquivamento do inquérito das fake news.

No início de setembro, Fachin determinou que o ministro Alexandre de Moraes deixasse a relatoria do inquérito. A decisão ocorreu após pedido do ministro André Mendonça para que a investigação fosse redistribuída.

Moraes longe de investigações

Marinho também teria sinalizado aos integrantes da Corte que considera improvável que, em um eventual governo Flávio Bolsonaro, Moraes fique fora de possíveis investigações relacionadas à sua atuação no caso envolvendo o empresário Daniel Vorcaro.

Segundo a publicação, o senador também teria indicado que não descarta a possibilidade de um processo de impeachment contra o ministro. Além de Marinho, o próprio Flávio Bolsonaro teria procurado integrantes do STF. Entre eles está Gilmar Mendes, com quem o candidato chegou a se reunir.