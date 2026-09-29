Candidato ao governo da Bahia sofre acidente de carro em Salvador

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O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), sofreu um acidente de carro, no início da tarde desta terça-feira, 29, próximo à Avenida 29 de Março, em Salvador.

Segundo a assessoria do psolista, Mansur estava conduzindo o carro na hora do acidente e voltava do sepultamento de um primo no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

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O candidato foi atendido pela equipe do SAMU e transferido para o Hospital Ernesto Simões Filho.

"Em breve faremos atualizações do seu estado de saúde", diz um trecho da nota emitida pela assessoria do candidato.