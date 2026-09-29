Ônibus, VLT e Metrô de graça: saiba como vai funcionar esquema de transporte no domingo de eleição

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Os eleitores de Salvador vão ter acesso a transporte público gratuito no próximo domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições. A estratégia visa facilitar o acesso dos cidadãos que utilizam o sistema às zonas eleitorais.

Entram no esquema ônibus, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), metrô, BRT e Elevador Lacerda que, além da gratuidade, funcionarão em horário especial.

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A votação acontece das 8h às 17h, quando eleitores de todo o país vão escolher presidente, governador, senador e deputados federal e estadual.

Confira esquema de cada transporte:

Ônibus, amarelinhos, BRT e Elevador Lacerda

Os ônibus irão funcionar sem a cobrança da taxa das 6h às 20h. Além do sistema convencional, a medida também é válida para o BRT, STEC (amarelinhos) e Elevador Lacerda. No caso do ponto turístico, ele funcionará das 7h às 21h30.

Durante todo o dia, os ônibus irão circular sem cobrador, e a população deverá embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras do veículo.

Além disso, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), o transporte irá funcionar com 100% da frota, a mesma utilizada em dias úteis, com redução que normalmente ocorre aos domingos suspensa.

VLT

Além do embarque e desembarque gratuito, o VLT terá uma nova parada: Ara Ketu, na região de Praia Grande. A expansão do serviço vai vir acompanhada de horários estendidos, circulação simultânea de três trens e catraca livre para a população.

As partidas do VLT de Salvador no domingo de eleição, 4, ocorrerá da seguinte forma:

Estação Calçada e Parada São Joaquim: das 7h25 (primeira viagem) às 16h45 (última viagem);

Estação Calçada e Parada das Marisqueiras: das 7h20 às 16h40;

Parada Ara Ketu e Marisqueiras: das 7h20 às 16h45.

Metrô

Neste caso, a estratégia também contempla os moradores de Lauro de Freitas que também utilizam o serviço. O sistema vai funcionar normalmente, das 5h à 0h.

A empresa orienta os passageiros a planejarem o trajeto com antecedência e ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.

Além disso, o Metrô Bahia reforçou as orientações de segurança para os passageiros, que podem encontrar estações com fluxo maior que o de costume:

Nunca acessar a via;

aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem;

deixar os assentos preferenciais para quem precisa;

dar preferência nos elevadores a pessoas que necessitam do equipamento;

utilizar o corrimão ao subir ou descer escadas.

Transporte gratuito em outras cidades baianas

Eleitores da Bahia poderão usar gratuitamente o transporte público intermunicipal e metropolitano para chegar aos locais de votação nas eleições de 2026.

A gratuidade consta no Decreto nº 24.833, publicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 29, e vale para o primeiro turno e, caso haja, também para o segundo.

A medida contempla os seguintes sistemas de transporte estadual:

Ônibus intermunicipais rodoviários;

Sistema Metrovias (Metrô);

Transporte metropolitano;

Lanchinhas;

Ferry Boat: a gratuidade é válida exclusivamente para pedestres.

Para ter acesso ao benefício, o eleitor deverá apresentar documentos diferentes nas viagens de ida e volta ao município onde vota.

Na ida: será necessário apresentar o título de eleitor, físico ou digital pelo e-Título, ou outro documento físico ou eletrônico idôneo que comprove o local de votação, acompanhado de um documento oficial de identificação com foto.

Na volta: será necessário apresentar o título de eleitor ou comprovante do local de votação, documento oficial de identificação, o comprovante de votação e a comprovação do uso da gratuidade na viagem de ida.

Durante os dias e horários em que a gratuidade estiver em vigor, os sistemas de transporte abrangidos pela medida operarão com 100% da frota regularmente disponibilizada em dias úteis.

A medida tem como objetivo atender ao aumento da demanda de passageiros durante as eleições.

Além disso, o governo poderá criar linhas especiais para atender regiões mais afastadas dos locais de votação.