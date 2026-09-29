Prisão de eleitores está proibida a partir desta terça-feira (29/9)

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A partir desta terça-feira, 29, eleitores de todo o país não podem ser presos ou detidos até 6 de outubro, dois dias após o primeiro turno das eleições, no próximo domingo, 4. A restrição está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e busca garantir o direito ao voto durante o período eleitoral.

A proteção começa cinco dias antes da votação e permanece por 48 horas após o encerramento do pleito. O primeiro turno acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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Em quais situações o eleitor pode ser preso no período?

A legislação prevê três exceções à regra. Durante o período de proteção, o eleitor pode ser preso em caso de:

flagrante delito;

sentença criminal condenatória por crime inafiançável (racismo, injuria racial, homicídio);

descumprimento de salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.

A prisão em flagrante ocorre quando a pessoa é surpreendida cometendo um crime ou logo após praticá-lo. Crimes eleitorais, como compra de votos e boca de urna, também podem levar à prisão em flagrante.

Já o salvo-conduto é uma medida concedida pela Justiça Eleitoral para proteger o eleitor contra violência ou ameaça à liberdade de votar, não votar ou em razão de já ter votado.

E se houver segundo turno?

Em caso de segundo turno, marcado para 25 de outubro, a proteção será aplicada novamente. Os eleitores não poderão ser presos entre 20 e 27 de outubro, com as mesmas exceções previstas para o primeiro turno.

Mesários e fiscais de partido também têm proteção contra prisão enquanto estiverem exercendo suas funções nos dias de votação. A prisão em flagrante continua permitida.

E os candidatos, podem ser presos?

Candidatos que disputam as eleições de 2026, em 4 de outubro, não podem ser presos ou detidos desde o último dia 19, até 6 de outubro, 48 horas após o primeiro turno.

A regra está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e permite prisão nesse período apenas em caso de flagrante delito.

Regra também vale para o segundo turno

A proteção se aplica novamente no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Nesse caso, candidatos que ainda estiverem na disputa não poderão ser presos ou detidos entre 10 e 27 de outubro, salvo em situação de flagrante delito.

A regra tem como objetivo garantir o exercício da disputa eleitoral e evitar que prisões ou detenções interfiram no processo de votação.