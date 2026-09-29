Como funciona o trabalho dos mesários no dia das eleições

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Faltam cinco dias para o primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo, 4, e os mesários terão papel fundamental para garantir o funcionamento das seções eleitorais.

Antes da chegada dos primeiros eleitores, as equipes já estarão nos locais de votação para preparar a urna, conferir os materiais e realizar os procedimentos necessários para o início da votação.

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No dia 4 de outubro, a instalação das seções começa às 7h, enquanto a votação será realizada das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Mas, afinal, o que fazem os mesários durante e depois da votação?

Confira os principais detalhes sobre o trabalho dessas equipes:

Durante a votação

Antes da abertura das urnas, a equipe confere os materiais e realiza os procedimentos de preparação da urna. Um deles é a emissão da zerésima, documento que comprova que não há votos registrados antes do início da votação.

Com a chegada dos eleitores, os mesários conferem se a pessoa está na seção correta, verificam um documento oficial com foto, registram a presença e liberam a urna para o voto.

Outros procedimentos são:

Organização da seção: os mesários organizam o fluxo de pessoas e orientam os eleitores sempre que necessário, sem interferir na escolha do voto.

os mesários organizam o fluxo de pessoas e orientam os eleitores sempre que necessário, sem interferir na escolha do voto. Atendimento prioritário: a equipe deve observar a preferência de atendimento prevista em lei para pessoas com deficiência, idosas, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas obesas.

Celulares e outros equipamentos que permitam fotografar, filmar ou transmitir imagens não podem ser levados para a cabine de votação.

Esses aparelhos devem permanecer desligados e sob guarda da mesa enquanto a pessoa vota, como forma de preservar o sigilo do voto.

Depois da votação

Às 17h, a votação é encerrada, desde que não haja eleitores na fila. Se houver pessoas aguardando, elas têm direito de votar.

Só depois disso os mesários encerram a urna e imprimem o Boletim de Urna (BU), documento que registra os votos daquela seção.

Uma via do boletim é afixada no local de votação. Em seguida, a mídia de resultado é encaminhada para a transmissão dos dados à Justiça Eleitoral, etapa que permite a totalização dos votos daquela seção.