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Salvador terá ônibus gratuitos no primeiro turno das eleições

Medida também será válida para outros transportes da capital

Agatha Victoria Reis
Por
Transporte em Salvador
Transporte em Salvador - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

Os ônibus da capital baiana funcionarão gratuitamente neste domingo, 4, no primeiro turno das Eleições de 2026. O sistema de transporte coletivo irá funcionar sem a cobrança da taxa das 6h às 20h.

Além do sistema de ônibus convencional, a medida também será válida para o BRT, STEC (amarelinhos) e Elevador Lacerda, somente no domingo de eleição. No caso do ponto turístico, ele funcionará das 7h às 21h30.

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Durante todo o dia, os ônibus irão circular sem cobrador, e a população deverá embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras do veículo.

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Além disso, o transporte irá funcionar com 100% da frota, a mesma utilizada em dias úteis. A redução que normalmente ocorre aos domingos foi suspensa pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Nas Eleições de 2026, os eleitores escolherão presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais.

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eleições ônibus Salvador

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