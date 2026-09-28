Salvador terá ônibus gratuitos no primeiro turno das eleições

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Os ônibus da capital baiana funcionarão gratuitamente neste domingo, 4, no primeiro turno das Eleições de 2026. O sistema de transporte coletivo irá funcionar sem a cobrança da taxa das 6h às 20h.

Além do sistema de ônibus convencional, a medida também será válida para o BRT, STEC (amarelinhos) e Elevador Lacerda, somente no domingo de eleição. No caso do ponto turístico, ele funcionará das 7h às 21h30.

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Durante todo o dia, os ônibus irão circular sem cobrador, e a população deverá embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras do veículo.

Além disso, o transporte irá funcionar com 100% da frota, a mesma utilizada em dias úteis. A redução que normalmente ocorre aos domingos foi suspensa pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Nas Eleições de 2026, os eleitores escolherão presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais.