Metrô de Salvador será gratuito no primeiro turno das Eleições 2026

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No próximo domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026, o metrô de Salvador não cobrará passagem das pessoas que utilizarem o sistema entre a capital e Lauro de Freitas.

O sistema vai funcionar normalmente, das 5h à 0h. A votação acontece das 8h às 17h. Os eleitores de todo o país vão escolher presidente, governador, senador e deputados federal e estadual.

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A gratuidade tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação, de acordo com o Metrô Bahia.

A empresa orienta os passageiros a planejarem o trajeto com antecedência e ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.

Além disso, o Metrô Bahia reforçou as orientações de segurança para os passageiros: