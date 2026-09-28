DE GRAÇA
Metrô de Salvador será gratuito no primeiro turno das Eleições 2026
Votação acontece no próximo domingo, 4
No próximo domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026, o metrô de Salvador não cobrará passagem das pessoas que utilizarem o sistema entre a capital e Lauro de Freitas.
O sistema vai funcionar normalmente, das 5h à 0h. A votação acontece das 8h às 17h. Os eleitores de todo o país vão escolher presidente, governador, senador e deputados federal e estadual.
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A gratuidade tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação, de acordo com o Metrô Bahia.
A empresa orienta os passageiros a planejarem o trajeto com antecedência e ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.
Além disso, o Metrô Bahia reforçou as orientações de segurança para os passageiros:
- nunca acessar a via;
- aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem;
- deixar os assentos preferenciais para quem precisa;
- dar preferência nos elevadores a pessoas que necessitam do equipamento;
- utilizar o corrimão ao subir ou descer escadas.