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DE GRAÇA

Metrô de Salvador será gratuito no primeiro turno das Eleições 2026

Votação acontece no próximo domingo, 4

Edvaldo Sales
Por
Votação acontece no próximo domingo, 4
Votação acontece no próximo domingo, 4 - Foto: Divulgação

No próximo domingo, 4, dia do primeiro turno das Eleições 2026, o metrô de Salvador não cobrará passagem das pessoas que utilizarem o sistema entre a capital e Lauro de Freitas.

O sistema vai funcionar normalmente, das 5h à 0h. A votação acontece das 8h às 17h. Os eleitores de todo o país vão escolher presidente, governador, senador e deputados federal e estadual.

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A gratuidade tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação, de acordo com o Metrô Bahia.

A empresa orienta os passageiros a planejarem o trajeto com antecedência e ficarem atentos aos horários e às condições de acesso às estações.

Além disso, o Metrô Bahia reforçou as orientações de segurança para os passageiros:

  • nunca acessar a via;
  • aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem;
  • deixar os assentos preferenciais para quem precisa;
  • dar preferência nos elevadores a pessoas que necessitam do equipamento;
  • utilizar o corrimão ao subir ou descer escadas.
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eleições metrô Salvador

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