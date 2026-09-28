Saiba por que Lula trocou Feira por Salvador em último ato no Nordeste

Salvador será palco, pela oitava vez, somente neste ano, de um evento do PT com o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta terça-feira, 29, o petista realizará o último ato dele de campanha ao Planalto na Região Nordeste.

Na capital baiana, o percurso será entre Ondina e o Farol da Barra. A concentração será a partir das 15h13 e saída às 16h. A decisão foi tomada no domingo, 27, após o evento com Lula, inicialmente, estar previsto para a cidade de Feira de Santana (centro-norte da Bahia), a segunda maior do estado.

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O porquê da mudança

Oficialmente, caciques do PT baiano, a exemplo do ex-ministro Rui Costa, pontuaram que a decisão foi tomada pela coordenação nacional da campanha de Lula.

"A coordenação nacional resolveu, nesta última semana, ampliar a repercussão nacional dos atos do presidente", afirmou ele em entrevista à Rádio Sociedade, nesta segunda-feira, 28.

"Os atos devem ser nas capitais. Essa foi uma decisão da campanha nacional. Ele estará amanhã pela manhã em Fortaleza, fazendo um grande ato. Esteve em Recife também na sexta-feira passada", completou Rui Costa.

Votação em 2022 foi considerada como decisiva

Nos bastidores, a escolha por Salvador também se deveu ao desejo de melhorar ainda mais o desempenho de Jerônimo Rodrigues (PT) nas urnas. Na capital baiana, o atual chefe do Executivo estadual teve 557.418 votos, mais de 455 mil atrás de ACM Neto (União) — no estado, como um todo, o petista não levou a eleição no primeiro turno por causa de pouco mais de 50 mil votos.

Por sua vez, na disputa com Jair Bolsonaro (PL), Lula recebeu 1.089.899 votos, 638.768 de frente sobre o seu antecessor no Palácio do Planalto.

"A nossa ideia é a de que as duas eleições sejam definidas no primeiro turno. Ficamos tristes porque Feira de Santana não vai mais receber o ato de Lula, mas entendemos o que deseja o conselho político. Entendemos que estamos indo bem em Salvador, realizando grandes obras como o VLT. A nossa ideia é termos um desempenho melhor que ajude a garantir as duas eleições", afirmou ao portal A TARDE um interlocutor importante do partido.

Fator Janja?

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a decisão de priorizar Salvador em detrimento de Feira de Santana teria partido da primeira-dama, Janja Lula da Silva, por entender a força do local onde está prevista a mobilização, que fará o trajeto inverso do circuito Barra-Ondina.

No entanto, petistas ouvidos pelo portal A TARDE minimizaram uma eventual influência da esposa do presidente no caso, reforçando que a passagem pelas grandes capitais do país pode ser um fator de potencialização dos votos a favor do presidente e seus aliados.