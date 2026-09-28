CRISE NA SUPREMA CORTE
Lula quer participação da sociedade na escolha de ministros do STF
Candidato à reeleição, presidente firmou que modelo atual é "vulnerável"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou no último domingo, 27, que quer mudar o modelo de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que a escolha não dependa exclusivamente do presidente da República.
Para isso, ele sugeriu a criação de um conselho com participação da sociedade civil para avaliar os nomes antes da indicação.
“A única coisa que eu posso dizer é que não pode continuar do jeito que está. Quero mudar o critério de escolha, porque o critério de escolha é muito vulnerável. Acho que nós temos que criar um critério para envolver a sociedade civil”, disse o presidente.
A declaração foi dada durante entrevista à TV Bandeirantes, gravada no Palácio da Alvorada.
Lula também afirmou que as indicações precisam considerar “com muito mais cuidado a biografia das pessoas que vão assumir a Suprema Corte” para que os ministros tenham uma atuação marcada por coerência e responsabilidade.
Lula critica atuação de ministros
Durante a entrevista, Lula também ironizou a postura de integrantes do STF ao afirmar que, depois de assumirem o cargo, alguns passam a agir como se fossem superiores.
“Uma coisa é quando você indica, outra coisa é quando bota toga. E quando o cara coloca a toga, ele vira Deus”, reclamou.
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Crise de credibilidade
As declarações de Lula ocorrem em meio à crise institucional e de credibilidade que atinge o STF após virem à tona relatórios da Polícia Federal (PF) que apontam o envolvimento de ministros da Corte, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master.
Após a repercussão do caso, passou a ser discutida a necessidade de uma reforma no Judiciário brasileiro.