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BRASIL

Mais de 400 novas bets ilegais surgem após MP de Lula

Ministério da Fazenda bloqueou 78 mil domínios

Yuri Abreu
Por
Número de bets ilegais no Brasil aumentou 141% desde MP de Lula
Número de bets ilegais no Brasil aumentou 141% desde MP de Lula - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A criação de sites não autorizados de bets aumentou após o anúncio da Medida Provisória (MP) do governo Lula que determinou o encerramento das plataformas de apostas esportivas e jogos on-line irregulares no Brasil.

Segundo levantamento da plataforma Bet Legal, 415 novos sites não autorizados foram identificados entre as 18h da última sexta-feira, 25, quando a medida foi anunciada pelo presidente, e as 19h10 do domingo, 27. O número passou de 295 para 710 endereços no período, uma alta de 141%.

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O maior número de novos endereços foi registrado no sábado, 26, um dia após a assinatura da MP pelo governo federal. Foram identificados 294 novos sites na data em questão.

Mais de 57 mil endereços foram encaminhados para bloqueio

De acordo com a plataforma, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) encaminhou 57.691 endereços para restrição pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) entre 1º de janeiro e 22 de setembro de 2026.

Os números não correspondem necessariamente à quantidade de empresas, já que uma mesma companhia pode operar diferentes variações de um domínio.

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O Ministério da Fazenda informou que mais de 78 mil domínios não autorizados já foram bloqueados no país. Segundo a pasta, a atuação da SPA combina a restrição técnica dos endereços com medidas para interromper o fluxo financeiro das empresas irregulares.

“Esse trabalho é feito em parceria com outros órgãos, e a cooperação segue para reduzir o espaço do mercado ilegal no país”, afirmou o Ministério da Fazenda.

MP determina encerramento de plataformas não autorizadas

A Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou o encerramento das plataformas de apostas esportivas e jogos on-line que não possuem autorização para operar no país.

A medida passou a interromper, a partir de 25 de setembro, o funcionamento das plataformas não autorizadas abrangidas pela nova regra.

Confira o cronograma de implementação fixado pelo governo:

  • 25/9 – proibição de novas apostas;
  • 5/10 – prazo final para saque de saldos pelos usuários e para retirada de toda a publicidade e patrocínios de bets;
  • 6/10 – encerramento do acesso às plataformas;
  • 7/10 a 8/10 – consolidação das informações de saldos por CPF;
  • 9/10 a 14/10 – devolução integral dos valores via sistema bancário;
  • A partir de 14/10 – intermediação dos pagamentos pendentes pela Caixa Econômica Federal.
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bets Lula Ministério da Fazenda

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