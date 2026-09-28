Governo marca reunião com clubes para discutir proibição das bets

Siga o A TARDE no Google

O governo federal marcou uma reunião com representantes de clubes de futebol para discutir os impactos da proibição das bets no país. O encontro vai acontecer nesta terça-feira, 29.

O Ministério do Esporte confirmou a reunião, que ocorre após a reação negativa dos clubes à medida provisória que determinou o fim das plataformas de apostas de quota fixa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida provisória que proíbe sites e aplicativos de bets foi publicada na sexta-feira, 25. Pelas regras, as empresas terão até 6 de outubro para sair do ar.

Os apostadores, por sua vez, têm até 5 de outubro para resgatar os valores que ainda estiverem disponíveis nas plataformas.

Articulação

O ministro do Esporte, Paulo Henrique Perna Cordeiro, está articulando o encontro. A pasta disse que a intenção é ouvir as demandas dos clubes e avaliar de que forma o governo pode contribuir para evitar possíveis prejuízos provocados pelo fim dos contratos com empresas de apostas.

Nos últimos anos, as bets se tornaram uma importante fonte de receita para os clubes brasileiros, principalmente por meio de patrocínios.

De acordo com o levantamento da Sports Value, em 2025, as empresas de apostas pagaram R$ 1,143 bilhão em patrocínios aos 20 clubes de maior receita do país.

Além disso, a proibição abre uma discussão sobre os contratos de patrocínio firmados pelos clubes com as empresas de apostas. É esse impacto e as alternativas para os times que devem estar entre os assuntos tratados na reunião de terça-feira.

O governo também enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para criminalizar a exploração, a operação e a divulgação de apostas de quota fixa após a proibição do setor.

O texto ainda precisa ser aprovado pelos parlamentares e sancionada pelo presidente da República para começar a valer.

Prisão e multa

Explorar ou operar as chamadas ‘apostas de quota fixa’, por qualquer meio, passará a ser crime punido com reclusão de 4 a 6 anos, além de multa. A punição será aplicada mesmo que o agente tenha autorização de uma autoridade estrangeira.