OFERTA
Após proibição de bets, Fatal Model oferece mais de R$ 100 milhões a gigantes brasileiros
Oferta prevê valores superiores a R$ 100 milhões
A empresa Fatal Model apresentou propostas oficiais de patrocínio máster para Corinthians e Flamengo. A oferta prevê valores superiores a R$ 100 milhões para contratos com duração de um ano, com o objetivo de estampar a marca na camisa das equipes de maiores torcidas do Brasil.
A movimentação ocorre em um cenário de mudanças no setor comercial do futebol nacional, após o anúncio de medidas governamentais envolvendo o mercado de apostas esportivas e o patrocínio de empresas do segmento nos clubes da Série A.
Declaração oficial da empresa
Em entrevista ao portal Lance!, Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model, detalhou o envio das propostas aos dois clubes:
"Oficializamos na manhã deste domingo (27) propostas de patrocínios para Flamengo e Corinthians por meio da Fatal Model. São propostas acima de R$ 100 milhões de um ano para o patrocínio master na camisa dos dois clubes. Fatal Model tem 10 anos de história, já patrocinou mais de 20 clubes do país e seria uma honra estar junto das duas maiores torcidas do Brasil"
Situação contratual dos clubes
No caso do Corinthians, a nova proposta não afeta o vínculo vigente com a Fatal Fans — empresa pertencente ao mesmo grupo econômico —, que estampa sua marca no calção da equipe masculina e investe nas categorias de base, basquete e futsal.
Por sua vez, o Flamengo informou que a proposta ainda não havia chegado formalmente à diretoria. O clube carioca mantém contrato de patrocínio máster com a Betano, fator que pode incidir sobre a viabilidade de novas parcerias comerciais no setor principal da camisa.
Histórico e estratégia de marketing
A presença da marca no esporte brasileiro inclui parcerias anteriores com diversos clubes de diferentes regiões do país, como Vitória, Ponte Preta, Amazonas, Brusque, CRB, CSA, ASA, Penedense, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense, além de inserções publicitárias em placas de estádios e mídias digitais.