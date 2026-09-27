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OFERTA

Após proibição de bets, Fatal Model oferece mais de R$ 100 milhões a gigantes brasileiros

Oferta prevê valores superiores a R$ 100 milhões

Jair Mendonça Jr
Por
Nina Sag, porta-voz da Fatal Model
Nina Sag, porta-voz da Fatal Model - Foto: Divulgação Fatal Model

A empresa Fatal Model apresentou propostas oficiais de patrocínio máster para Corinthians e Flamengo. A oferta prevê valores superiores a R$ 100 milhões para contratos com duração de um ano, com o objetivo de estampar a marca na camisa das equipes de maiores torcidas do Brasil.

Corinthians e Flamengo
Corinthians e Flamengo - Foto: Reprodução internet

A movimentação ocorre em um cenário de mudanças no setor comercial do futebol nacional, após o anúncio de medidas governamentais envolvendo o mercado de apostas esportivas e o patrocínio de empresas do segmento nos clubes da Série A.

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Declaração oficial da empresa

Em entrevista ao portal Lance!, Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model, detalhou o envio das propostas aos dois clubes:

"Oficializamos na manhã deste domingo (27) propostas de patrocínios para Flamengo e Corinthians por meio da Fatal Model. São propostas acima de R$ 100 milhões de um ano para o patrocínio master na camisa dos dois clubes. Fatal Model tem 10 anos de história, já patrocinou mais de 20 clubes do país e seria uma honra estar junto das duas maiores torcidas do Brasil"

Situação contratual dos clubes

No caso do Corinthians, a nova proposta não afeta o vínculo vigente com a Fatal Fans — empresa pertencente ao mesmo grupo econômico —, que estampa sua marca no calção da equipe masculina e investe nas categorias de base, basquete e futsal.

Por sua vez, o Flamengo informou que a proposta ainda não havia chegado formalmente à diretoria. O clube carioca mantém contrato de patrocínio máster com a Betano, fator que pode incidir sobre a viabilidade de novas parcerias comerciais no setor principal da camisa.

Histórico e estratégia de marketing

A presença da marca no esporte brasileiro inclui parcerias anteriores com diversos clubes de diferentes regiões do país, como Vitória, Ponte Preta, Amazonas, Brusque, CRB, CSA, ASA, Penedense, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense, além de inserções publicitárias em placas de estádios e mídias digitais.

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