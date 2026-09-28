Obras do 1º hotel 6 estrelas do Nordeste entram em nova etapa em Salvador

As obras para implantação de um hotel de alto padrão no Palácio Rio Branco, na Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico de Salvador, avançaram para uma nova etapa de preparação do espaço, após uma equipe técnica da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) vistoriar o local e verificar que os trabalhos seguem dentro do cronograma estabelecido.

O projeto prevê a implantação do primeiro hotel seis estrelas do Nordeste, com 90 suítes. Deste total, 27 serão instaladas no prédio histórico e as demais ficarão distribuídas em uma área anexa.

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Nesta fase, as intervenções estão concentradas em ações de preparação e preservação do patrimônio histórico. Segundo o gerente de obras da construtora André Guimarães, Pablo Ventim, já foram contratados serviços de proteção física, além de análises estruturais, limpeza e remoção de estruturas.

"Já fizemos a contratação da proteção física e iniciamos as análises estruturais de elementos extemporâneos e serviços de limpeza e remoção de estruturas. A implantação do hotel será conduzida de forma gradual, respeitando as características arquitetônicas e históricas do Palácio Rio Branco e diretrizes dos órgãos de preservação. A proposta é valorizar o patrimônio existente, para criar uma experiência de hospitalidade conectada à identidade baiana", explicou.

Foto: Divulgação

Hotel seis estrelas

O empreendimento seis estrelas também contará com piscina com vista para a Baía de Todos-os-Santos, spa internacional, três restaurantes e academia. O investimento previsto é de R$ 250 milhões, com expectativa de geração de cerca de 2,5 mil empregos diretos e indiretos.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em 24 meses. O projeto é desenvolvido pela Mata Holding, com execução da construtora André Guimarães.

O Palácio Rio Branco foi concedido pelo Governo da Bahia à iniciativa privada como parte das ações para atrair novos equipamentos turísticos para a região, com foco na geração de emprego e renda e na qualificação do destino para receber visitantes interessados em hotelaria de luxo.