Nova linha do BRT Salvador inicia operação integral nesta segunda

A nova linha do BRT Salvador, que liga a estação da Lapa à orla de Patamares e é denominada como linha B6, terá operação em horário integral iniciada a partir da próxima segunda-feira, 28, das 5h às 23h. A linha estava funcionando de forma assistida desde o início de setembro, mas com o horário reduzido, das 09h às 16h.

A linha B6 opera no modelo BRT/BRS, com parte do trajeto em corredores exclusivos e outros trechos compartilhados com o tráfego comum. O formato também é utilizado pelas linhas B2, que liga a Estação Shopping da Bahia a Amaralina, e B3, que passa pela avenida Paulo VI a partir do Caminho das Árvores.

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Com a chegada da B6, o BRT Salvador amplia o atendimento a bairros da orla, incluindo Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O percurso também contempla equipamentos como o Centro de Convenções Salvador, a Nova Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino (Balbinão).

Em função da Maratona Salvado a linha não está em funcionamento neste domingo, 27.

Durante o período de testes, a linha transportou cerca de 2,5 mil usuários por dia. “Muita gente que vinha para esta região da orla utilizava os ônibus convencionais e precisava fazer a integração em algum ponto. Com a B6 isso não é mais necessário”, disse o secretário de mobilidade, Pablo Souza.

Como funciona a operação

A linha B6 parte da Estação da Lapa e segue pelo corredor exclusivo do BRT até a Estação Pituba. A partir dali, o trajeto continua por vias da cidade até chegar à avenida Pinto de Aguiar, onde o ônibus faz o retorno. No sentido de volta, o percurso acompanha novamente a região da Orla antes de acessar a Estação Pituba e retornar pelo corredor exclusivo até a Lapa.

Confira o trajeto da linha B6:

Estação da Lapa;

Corredor exclusivo do BRT;

Estação Pituba;

Rua Rio Grande do Sul;

Avenida Octávio Mangabeira;

Avenida Pinto de Aguiar;

Retorno em frente à avenida Ibirapitanga;

Avenida Octávio Mangabeira;

Avenida Manoel Dias;

Rua Pernambuco;

Estação Pituba;

Corredor exclusivo do BRT;

Estação da Lapa.

Além da B6, o BRT Salvador conta atualmente com outras cinco linhas e 14 estações: Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara, Pituba, Cidade Jardim, Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. O sistema transporta, em média, 92 mil passageiros por dia na capital baiana.