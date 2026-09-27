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Nova linha do BRT Salvador inicia operação integral nesta segunda

Trajeto interliga a estação da Lapa à orla de Patamares

Alice Paulilo
Por
BRT Salvador tem nova linha operando em horário integral
BRT Salvador tem nova linha operando em horário integral - Foto: shirley Stolze | Ag. A TARDE

A nova linha do BRT Salvador, que liga a estação da Lapa à orla de Patamares e é denominada como linha B6, terá operação em horário integral iniciada a partir da próxima segunda-feira, 28, das 5h às 23h. A linha estava funcionando de forma assistida desde o início de setembro, mas com o horário reduzido, das 09h às 16h.

A linha B6 opera no modelo BRT/BRS, com parte do trajeto em corredores exclusivos e outros trechos compartilhados com o tráfego comum. O formato também é utilizado pelas linhas B2, que liga a Estação Shopping da Bahia a Amaralina, e B3, que passa pela avenida Paulo VI a partir do Caminho das Árvores.

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Com a chegada da B6, o BRT Salvador amplia o atendimento a bairros da orla, incluindo Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O percurso também contempla equipamentos como o Centro de Convenções Salvador, a Nova Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino (Balbinão).

Em função da Maratona Salvado a linha não está em funcionamento neste domingo, 27.

Durante o período de testes, a linha transportou cerca de 2,5 mil usuários por dia. “Muita gente que vinha para esta região da orla utilizava os ônibus convencionais e precisava fazer a integração em algum ponto. Com a B6 isso não é mais necessário”, disse o secretário de mobilidade, Pablo Souza.

Como funciona a operação

A linha B6 parte da Estação da Lapa e segue pelo corredor exclusivo do BRT até a Estação Pituba. A partir dali, o trajeto continua por vias da cidade até chegar à avenida Pinto de Aguiar, onde o ônibus faz o retorno. No sentido de volta, o percurso acompanha novamente a região da Orla antes de acessar a Estação Pituba e retornar pelo corredor exclusivo até a Lapa.

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Confira o trajeto da linha B6:

  • Estação da Lapa;
  • Corredor exclusivo do BRT;
  • Estação Pituba;
  • Rua Rio Grande do Sul;
  • Avenida Octávio Mangabeira;
  • Avenida Pinto de Aguiar;
  • Retorno em frente à avenida Ibirapitanga;
  • Avenida Octávio Mangabeira;
  • Avenida Manoel Dias;
  • Rua Pernambuco;
  • Estação Pituba;
  • Corredor exclusivo do BRT;
  • Estação da Lapa.

Além da B6, o BRT Salvador conta atualmente com outras cinco linhas e 14 estações: Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara, Pituba, Cidade Jardim, Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. O sistema transporta, em média, 92 mil passageiros por dia na capital baiana.

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