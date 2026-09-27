NOVA FROTA
Novos ônibus de Salvador são vandalizados uma semana após entrega
Veículos recém-entregues pela Prefeitura sofrem pichações e danos em menos de sete dias
Os novos ônibus da frota regular de Salvador sofreram atos de vandalismo menos de uma semana após a entrega à população. A informação é da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
Ocorrências registradas
- Pichações nos veículos.
- Chicletes inseridos nas tomadas USB.
- Adesivos de campanha eleitoral colados no interior dos coletivos.
O primeiro lote dos 700 ônibus novos adquiridos pela Prefeitura de Salvador foi entregue no último dia de setembro.
Os veículos integram a renovação da frota do transporte público municipal e circulam em diversas linhas, atendendo mais de 180 bairros da cidade.
Posicionamento da Secretaria Municipal de Mobilidade
O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, comentou as ocorrências registradas nos veículos recém-entregues.
“É inaceitável que ônibus entregues há menos de uma semana já estejam danificados. Estamos falando de um investimento feito com dinheiro público para melhorar a vida da população”, afirma.
De acordo com o secretário, os danos provocados comprometem a conservação dos veículos e afetam os passageiros que utilizam diariamente o serviço de transporte público.
“A colaboração dos usuários na conservação dos veículos é muito importante para que possamos continuar evoluindo com a melhoria do serviço. O uso adequado dos equipamentos e o cuidado com os espaços de uso coletivo são essenciais para que os benefícios da renovação da frota cheguem a mais pessoas”, disse.
Dados da renovação da frota
- Total de veículos adquiridos: 700 ônibus novos.
- Início da operação: último dia de setembro.
- Abrangência: mais de 180 bairros de Salvador.