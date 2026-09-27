Novos ônibus de Salvador são vandalizados uma semana após entrega

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Os novos ônibus da frota regular de Salvador sofreram atos de vandalismo menos de uma semana após a entrega à população. A informação é da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Ocorrências registradas

Pichações nos veículos.

Chicletes inseridos nas tomadas USB.

Adesivos de campanha eleitoral colados no interior dos coletivos.

O primeiro lote dos 700 ônibus novos adquiridos pela Prefeitura de Salvador foi entregue no último dia de setembro.

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Os veículos integram a renovação da frota do transporte público municipal e circulam em diversas linhas, atendendo mais de 180 bairros da cidade.

Posicionamento da Secretaria Municipal de Mobilidade

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, comentou as ocorrências registradas nos veículos recém-entregues.

“É inaceitável que ônibus entregues há menos de uma semana já estejam danificados. Estamos falando de um investimento feito com dinheiro público para melhorar a vida da população”, afirma.

De acordo com o secretário, os danos provocados comprometem a conservação dos veículos e afetam os passageiros que utilizam diariamente o serviço de transporte público.

“A colaboração dos usuários na conservação dos veículos é muito importante para que possamos continuar evoluindo com a melhoria do serviço. O uso adequado dos equipamentos e o cuidado com os espaços de uso coletivo são essenciais para que os benefícios da renovação da frota cheguem a mais pessoas”, disse.

Dados da renovação da frota