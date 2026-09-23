Com novos ônibus, Salvador terá 80% da frota com ar-condicionado, diz prefeitura

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Salvador terá 330 novos ônibus no transporte coletivo após um acordo firmado na segunda-feira, 21, entre o Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Prefeitura de Salvador.

Os novos veículos serão adquiridos pelo município e deverão ajudar a renovar a frota, ampliar a oferta de ônibus com ar-condicionado e retirar veículos mais antigos de circulação.

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Os ônibus serão repassados às empresas responsáveis pelo transporte por meio de um modelo de arrendamento.

Na prática, os veículos continuarão pertencendo à Prefeitura, mas poderão ser operados pelas concessionárias que prestam o serviço na capital baiana.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), com a entrada dos novos veículos, oito em cada dez ônibus em circulação em Salvador terão ar-condicionado.

Renovação completa da frota

Além da chegada dos 330 veículos, os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados entre o MPBA e o município estabelecem outras medidas para melhorar o transporte coletivo.

Ônibus de Salvador - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

As concessionárias deverão apresentar, até janeiro de 2027, propostas para renovar e modernizar a frota e garantir a sustentabilidade financeira dos contratos.

Fiscalização do transporte será reforçada

Os acordos também preveem mudanças na Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (ARSAL), responsável por acompanhar e fiscalizar serviços públicos municipais.

A proposta é fortalecer a autonomia técnica e a governança da agência, além de avaliar a ampliação do quadro de servidores e a realização de concurso público.

Comitê ficará responsável por fiscalizar acordo

O cumprimento dos acordos será acompanhado pelo MPBA. Um comitê deverá se reunir a cada três meses para avaliar as medidas adotadas e os resultados alcançados.

Em caso de descumprimento das obrigações previstas nos TACs, poderão ser aplicadas multas, sanções contratuais e medidas judiciais.