Acidente com ônibus na Bahia mata soldado da PM

O soldado da Polícia Militar da Bahia Lucas José Jesus Santana está entre as sete vítimas fatais do acidente com um ônibus ocorrido na noite de sexta-feira, 25, na BR-122, na zona rural de Iraquara, na Chapada Diamantina.



O policial era lotado na 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Ibotirama, e estava fardado no momento da ocorrência.

Soldado estava de carona

Segundo a PM-BA, Lucas estava de carona no ônibus e transportava materiais de trabalho. Após o acidente, a equipe da corporação que atendeu a ocorrência recolheu uma pistola calibre .40, três carregadores, 34 munições e um colete balístico.

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O soldado havia ingressado na Polícia Militar em dezembro de 2025. Ele era casado e deixou dois filhos, um menino e uma menina.





Velório e sepultamento

O corpo de Lucas será velado a partir das 20h deste sábado, 26, no Memorial Ressurreição. O sepultamento está previsto para as 8h de domingo, 27, no Cemitério São Miguel Arcanjo, em Bom Jesus da Lapa.

O comandante-geral da PM-BA, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, divulgou uma nota de pesar pela morte do soldado e das demais vítimas. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também lamentou as mortes e informou que as circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Acidente deixou sete mortos

Lucas era uma das 22 pessoas que estavam no ônibus da empresa Rio Real. O veículo saiu de Fortaleza, no Ceará, com destino a Palmas, no Tocantins, e tombou por volta das 23h30, a cerca de 15 quilômetros de Iraquara.

As vítimas feridas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e DPT foram acionadas para atender a ocorrência.

Três corpos foram retirados das ferragens antes de o ônibus ser destombado. Depois da remoção do veículo, outros quatro corpos foram encontrados, sendo dois homens, uma mulher e uma criança. Até o momento, as identidades das demais vítimas não foram divulgadas. Os dois motoristas do ônibus foram resgatados sem ferimentos.